Хлоя Дигерт: «Чтобы победить, буду работать усерднее, чем когда-либо прежде»

С 26 февраля по 1 марта 2020 в Германии проходил Чемпионат мира по велоспорту. Американская велогонщица Хлоя Дигерт взяла золото. Дважды. И поставила новый мировой рекорд. Как ей это удалось?

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Хлоя Дигерт — американская профессиональная велогонщица, выступает за команду UCI Sho-Air TWENTY20. Выиграла пять золотых медалей на чемпионате мира по велоспорту на треке и серебряную медаль на Олимпийских играх. А недавно в полку прибыло: американка добыла две золотых медали на Чемпионате мира по велоспорту 2020.

На Чемпионате мира по велоспорту Хлоя Дигерт поставила рекорд и взяла золото. Дважды Источник: instagram.com

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Сперва спортсменка помогла женской команде США выиграть преследование на треке (вместе с Дженнифер Валенте, Эммой Уайт и Лили Уильямс). Но этого велогонщице оказалось мало, и поэтому Хлоя снова вышла на трек — чтобы побить собственный мировой рекорд. И цели достигла: во время квалификации промчала дистанцию с превосходным временем — 3 минуты 17,283 секунд.

Что имеет в итоге: Дигерт недовольна. «Меня бы устроили 15, ну максимум 16 секунд. Хотела вовсе 14. А получилось 17. Я расстроена. Но лучше бы не смогла: я выложила все, что у меня было».

Американская команда преследования на треке, в составе которой выступала Хлоя Дигерт Источник: instagram.com

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Индивидуальное преследование больше не является олимпийской дисциплиной, но Дигерт не останавливает это: «Хочу поехать за 3 минуты 10 секунд», — заявляет Хлоя. В ее планах на 2020 — «прелюдия» в виде нескольких шоссейных гонок, затем «главное блюдо» — Олимпийские игры в Токио, на которых велогонщица и планирует добиться заветной цели.

«Ради победы все будут рвать и метать. Это понятно. Посему буду работать усерднее, чем когда-либо прежде», — говорит Дигерт. Пожелаем спортсменке удачи на Олимпиаде 2020, которую из-за коронавируса собираются отменить…

«Буду работать усерднее, чем прежде», — Хлоя Дигерт про Олимпиаду 2020 Источник: instagram.com