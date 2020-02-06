Так разминаются легенды: упражнения Тома Пидкока перед Чемпионатом мира по велокроссу 2020

На Чемпионате мира по велокроссу 2020 британец Том Пидкок завоевал серебро. В список элитных велогонщиков вошел после победы на U23 в 2019 году. Как он обычно разминается перед стартом?

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Первое место на Чемпионате мира по велокроссу 2020 завоевал Матье Ван дер Пул. Сделал это уверенно и хладнокровно. Bike&Me об этом недавно писали, подробности тут.

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Что же касается Тома, ему досталось серебро. «Меня это абсолютно устраивает. Скажу больше: я не думал, что буду таким сильным», — рассказал в интервью после гонки довольный британец. А потом еще и показал велосипед, на котором соревновался. Про него мы тоже недавно писали, подробности тут.

Ну а теперь давайте поговорим про разминку, которую выполнял Пидкок прежде, чем отправиться «навстречу второму месту».

Велокросс — это не только ездить, но и тащить на себе велосипед (на фото — Пидкок во время ЧМ по велокроссу 2020) Источник: cxmagazine.com

Том Пидкок. Разминка перед Чемпионатом мира по велокроссу 2020

Чтобы должным образом подготовиться к быстрому старту и коротким интенсивным усилиям, необходима правильная разминка. Пидкок знает об этом. Более того, у него есть целый получасовой сет, который гонщик выполняет перед каждым стартом.

«Начало сильного старта в гонках по велокроссу очень важно, поэтому я всегда уделяю внимание разминке перед гонкой, — говорит Том. — Я разминаюсь на Wahoo KICKR. Для меня это бесценный тренировочный станок, так как я знаю, что могу провести необходимую мне сессию в любую погоду».

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Пидкок разогревается в течение 30 минут. И с целью подготовки тела к заездам с высокой интенсивностью, он постепенно наращивает нагрузку каждого сета. Разминка будет включать в себя 3 сета, где старт происходит на максимуме, затем короткие паузы, и заканчивать отдыхом.

Тренеры Тома следят за его усилиями в течение получаса. «Это с целью быть уверенным, что я выполняю планы с установленными интервалами, чтобы перед гонкой я был теплым и расслабленным», — добавляет райдер.

Примечание: не вешайте нос, если разминка покажется тяжеловатой. Это ведь разминка победителя U23 в 2019 и серебряного призера Чемпионатом мира по велокроссу 2020.

«Я разминаюсь на Wahoo KICKR. Для меня это бесценный тренировочный станок», — Том Пидкок Источник: cyclingweekly.com

30-минутная разминка Тома Пидкока

Выберите высокую передачу: но ту, которая позволяет использовать одну и ту же звезду повсюду.

10 минут : прогрев — 90 об / мин

: прогрев — 90 об / мин Одна минута : 370 Вт — интенсивное усилие

: 370 Вт — интенсивное усилие Две минуты : восстановление — около 90 об / мин

: восстановление — около 90 об / мин Одна минута : 370 Вт — интенсивное усилие

: 370 Вт — интенсивное усилие Две минуты : восстановление — около 90 об / мин

: восстановление — около 90 об / мин Одна минута : 370 Вт — интенсивное усилие

: 370 Вт — интенсивное усилие Две минуты : восстановление — около 90 об / мин

: восстановление — около 90 об / мин 15 секунд : максимальный каденс

: максимальный каденс Две минуты : восстановление — около 90 об / мин

: восстановление — около 90 об / мин 15 секунд : максимальный каденс

: максимальный каденс Две минуты : восстановление — около 90 об / мин

: восстановление — около 90 об / мин 15 секунд : максимальный каденс

: максимальный каденс Пять минут: легкий темп с хорошей скоростью, чтобы закончить

Мотивирующий ролик о том, как Том карабкался к успеху, и как британец его добился: