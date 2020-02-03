Endurance talks: интервью с триатлетом, прошедшим 120 стартов за 4 года (ВИДЕО)

Bike&Me совместно с киевским велоклубом Kyiv Cycling Squad запускают новый проект — Endurance talks. Что за проект и кто стал нашим первым гостем?

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Endurance talks — что это?

Endurance talks — интервью с украинскими (и не только) спортсменами, с которыми разговариваем о соревнованиях, тренировках, обратной стороне медали спорта и многом другом. В целом, разговариваем про то, что очень интересно нам и, надеемся, будет интересно вам. Этакие интервью от спортсменов-любителей со спортсменами-любителями для спортсменов-любителей.

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Интервью будут выходить в видео-, аудио- и текстовом формате. Первыми будут публиковаться ролики на YouTube-канале Bike&Me (не забудьте подписаться — ссылка тут). Аудио — для тех, кто любит слушать (например, во время тренировки, за рулем, на кухне во время кулинарии…). Текст — скоро.

Наш первый гость

Первый гость проекта Endurance talks — Михаил Бойко. Это человек, за 4 года «прошедший» 120 стартов. Миша — не просто триатлет, а экстремальный триатлет. Полный Ironman для него (а это «залпом» плыть 3,8 км / ехать на велосипеде 180 км / бежать 42 км) — как кофе с булочками по утрам.

Что такое «экстремальный триатлон», почему люди в него приходят, как нужно тренироваться, что есть и как не помереть во время прохождения одной из таких дистанций — обо всем этом Михаил Бойко и рассказывает нам в проекте Endurance talks.

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