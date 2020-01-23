Жертва беспощадной машины маркетинга и бренд-менеджеров Specialized, а по совместительству один из самых талантливых велогонщиков современности, член Bora–Hansgrohe, Петер Саган рассказал о том, как он тренируется.

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Петер Саган — трехкратный чемпион мира в групповой гонке и единственный велогонщик в истории, ставший мировым чемпионом три раза подряд. Чемпион Европы 2016 года в групповой гонке.

26 января 2020 Петер отметит 30-летие. До юбилея остаются считанные дни. И как он проводит это время? Разумеется, сейчас Саган выступает на Тур Даун Андер 2020.

Тур Даун Андер 2020 — первая в сезоне 2020 и 22-я за историю собственного существования шоссейная многодневка, проходящая по дорогам Австралии. В 2020 длится с 21 по 26 января. Общий километраж — 870 км, участие принимают 20 команд / 140 велогонщиков.

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В велосипедном мире Петера Сагана включают в разряд спринтеров. Да, холмы ему даются тяжелее, но это не означает, что на вершине горы он — соперник слабый. Благодаря этому + заслугам в мире велоспорта Петера смело можно называть спортсменом мирового уровня. И как он достиг такого уровня? «Тренировки», — коротко и ясно отвечает словак. Как же он тренируется?

Петер Саган — семикратный обладатель зеленой майки легендарной Тур де Франс Источник: pinterest.com

Как тренируется Петер Саган

В тренировочной программе велогонщика есть что-то, что делает его редким велосипедистом, выделяющимся во всех аспектах спорта. Что же это?

Саган в общей сложности тренируется 19 часов в неделю. Они включают:

2 дня — поездки на выносливость . Общее время — около 8 часов (одна из поездок включает « длинные » интервалы / одна из поездок — езда в гору );

. Общее время — около 8 часов (одна из поездок включает « » интервалы / одна из поездок — ); 1 длительная поездка на выносливость. Тайминг — 4-5 часов ;

; 1 поездка продолжительностью 3-3.5 часа , включая короткие интервалы ;

, включая ; 2 легких восстановительных поездки с общим таймингом 3:30 часов (профессионалы это называют « кофейными » поездками, то есть очень легкими, целью которых является не только восстановиться, но и встретить приятелей за кофе);

(профессионалы это называют « » поездками, то есть очень легкими, целью которых является не только восстановиться, но и встретить приятелей за кофе); 2 силовые тренировки в тренажерном зале.

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Все интервалы Петера основаны на аэробном пороге. Аэробный порог при езде на велосипеде — это способность разговаривать на протяжении долгих часов. Важно понимать: у разных людей он разный. Аэробный порог велогонщиков мирового уровня большинство из нас просто «уничтожит». Езжайте на пульсе, оптимальном конкретно для вас.

«В среднем тренируюсь по 19 часов в неделю», — Петер Саган Источник: pinterest.com

Интервалы Петера Сагана

Петер выполняет три вида интервалов:

продолжительные: 4-6 повторений по 10 минут, чуть-чуть ниже аэробного порога («темп разговора»); интервалы с выездами на холмы (2-3 подъема). Такие тренировки немного сложнее, но все еще в пределах аэробного порога. Каждый холм длится около 10-20 минут, и Петер преодолевает его «устойчивым усилием в течение длительного времени». «Обычно с такими усилиями поднимаюсь в Альпах или Пиренеях на Туре», — говорит Саган; короткие, более жесткие интервалы — это блоки из 12 повторений на уровне или чуть выше аэробного порога велогонщика, по которому он едет на коротких холмах. Цель состоит в том, чтобы пиковая интенсивность продолжалась небольшое количество времени.

Хотите хорошо ездить в гору — катайтесь в гору Источник: pinterest.com

Чистокровные объемы велогонщик не практикует. Каждый из таких заездов на 25-30% состоит из интервалов. «Так интереснее, не дает заскучать от монотонного педалирования», — говорит Петер. Какие «объемы» он практикует:

многочасовая поездка на выносливость — скорость, с которой можете легко выговаривать полные предложения. Эти поездки увеличивают вашу выносливость. продолжительные усилия — условия, при которых сталкиваетесь со встречным ветром. Вы все еще можете говорить полными предложениями, но уже не в состоянии насвистывать / напевать. Эти усилия увеличивают вашу крейсерскую скорость. умеренные усилия — скорость, с которой ездите на продолжительных подъемах. Вы все еще можете выговаривать предложения, но теперь они покороче; регулярные усилия — скорость, с которой вы можете говорить фразами, но не полными предложениями. Езда при таких усилиях увеличивает вашу силу.

Судя по всему, тренировочный план Сагана включает четыре длинных и / или тяжелых заезда, две поездки на восстановление и один день без тренировок.

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Интервалы велогонщик практикует самостоятельно — с целью ехать в личном тренировочном темпе. Один или два дня в неделю катается с друзьями. «Но если в один из этих дней хочу «натянуть», то это нормально», — подытоживает Саган.

Петер Саган во время одной из «кофейных» поездок с товарищами Источник: pinterest.com