Эган Берналь: Я проехал много км перед стартом Тур де Франс 2019

Эган Берналь (ныне почетный член Team Ineos) стал победителем Тур де Франс 2019, а также самым молодым победителем за всю историю гонки. Берналь говорит, перед стартом был не в лучшей форме.

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«В 2019 сперва готовился к Джиро Д’Италия, затем к Тур Де Франс. Я проехал очень много километров перед Большой петлей (неофициальное название Тура). И это был не самый идеальный сценарий для моего выступления в гонке. Надеюсь, в 2020 обстоятельства сложатся более удачно», — говорит победитель Тур де Франс 2019 (подробности выигрыша Берналя читайте тут).

«Перед стартом Тур д Франс 2019 я был не в лучшей форме», — Эган Берналь Источник: pinterest.com

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«В 2020 делаю акцент на подготовке именно к Туру. Хоть в этом году у нас не так много времени — Джиро Д’Италия 2020, Олимпиада в Токио 2020, — я таки хочу проехать самые знаковые точки Большой петли 2020, чтобы перед стартом быть во всеоружии», — делится планами на будущее Эган.

«В 2020 делаю акцент на подготовке именно к Туру», — Эган Берналь Источник: pinterest.com

«В этом году Олимпиада в Токио 2020 станет важной гонкой для всех. Каждый хочет поехать туда, чтобы представлять свои страны. Я — не исключение. Желаю отстоять имя и честь Колумбии. Но моей главной целью будет Тур де Франс 2020», — говорит молодой велогонщик.

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«Не хочу думать о двух гонках. Я на 100% сконцентрирован на Туре, да и Олимпиада проходит через неделю после Тура. Поэтому если закончу в хорошем состоянии, то обязательно поеду выступать еще и в Токио. Мысленно мне лучше просто сосредоточиться на Туре, а затем отправиться на Олимпиаду и посмотреть, что получится». — продолжает Берналь.

Эган Берналь, самый молодой победитель Тур де Франс за всю историю гонки Источник: pinterest.com

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«Я — крайний победитель Петли, уважаю эту гонку, и знаю, что команда доверяет мне. И я чувствую себя готовым бороться за победу», — продолжает колумбиец. Пожелаем ему удачи. Пусть победит сильнейший!

На каком велосипеде колумбиец катался на Большой Петле — читайте тут и смотрите в следующем ролике: