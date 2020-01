«Любой результат воспринимайте как опыт»: интервью с украинским триатлетом, преодолевшим Ironman 140.6

Bike&Me удалось пообщаться с Ярославом Омельяненко — украинским триатлетом, преодолевшим Ironman 140.6. Для понимания: это плыть 3,8 км / ехать на велосипеде 180 км / бежать 42 км. И что же Ярослав нам рассказал?

— Ярослав, если просторы интернета нас не обманывают, вы — интернет-маркетолог. Или не маркетолог… Или не интернет-… В любом случае, ваша профессия — не плыть 3,86 км / ехать на велосипеде 180,25 км / бежать 42,195 км. Скажите, что вас подтолкнуло заняться спортом? А что побудило прийти в триатлон?

— Да, интернет-маркетолог. Когда-то смотрел блог Онистрата (3-4 года назад), когда у него еще был банк и он делал «дерзкий» контент. Кстати, посыл блога понимал так: «Если чего-то хочешь, нужно пахать». Так и решил попробовать триатлон. Поработать телом на протяжении длительного периода времени — мне это было довольно-таки интересно. Я хотел понять ту грань, когда от изнеможения падаешь в обморок (благо, такого еще не было). Всегда так получается, во всем, от грани до грани.

— А что заставило не просто заниматься триатлоном, а «пуститься во все тяжкие»: принять участие в «самом суровом соревновании всея планеты» — Ironman 140.6?

— Все начиналось с пробежек на стадионе, езды на байке fixed gear. Затем пробовал сперва кататься на велосипеде, потом ехать и сразу бежать… Занимался регулярно, пошел на соревнования: одни, затем другие, пятые, десятые… Что там дальше? Ironman на 140.6? Ну ok. Done. Что еще есть? Norseman? Да, кстати, цель пройти Norseman меня преследует уже 3 или 4 год.

Ярослав Омельяненко на Ocean Lava Triathlon 2019 Источник: instagram.com

— Расскажите про «полного железного человека», как это было? Что в соревновании оказалось самым сложным?

— По разным причинам подготовка проходила слабо. В основном катал «объемы» на велосипеде. Лишь потом — бег, ну а плавание — и так доплыву, «брасиком». И вот я уже на старте. Этап с плаванием прошел так себе, вело-этап — хорошо, даже слишком. Хотя, после 130 км стало как-то не совсем весело… А перед бегом тазобедренные суставы ныли так, что стоять не мог. Беговой этап — как-то доковылял.

Для себя понял, что это за дистанция и как с ней работать. Один из главных уроков, который вынес для себя: еда. Думал «выеду» на спортивном питании, (гели, изотоники, кола). Не выехал… И, кстати, после полного Ironman половинка кажется каким-то мега-быстрым спринтом.

— Результат? Сколько потрачено времени на преодоление? Цифра устраивает? Почему?

— Получилось 11 часов 56 минут. Даже не знаю, доволен или нет. Если забыть про результат, на который рассчитывал, то недоволен. Я переключился и понял, что нужно больше работать, понял ошибки. Поэтому все, чем ты недоволен — это опыт, а то, чем ты доволен — наслаждайся этим.

— Чего ожидали от Ironman 140.6 (проверить силу воли, характер, просто «страдать»…)?

— В первую очередь, хотел понять, как буду чувствовать себя на дистанции и после нее. Да, для кого-то триатлон — сила воли, характер… Для меня это просто дисциплина, кайф после каждой тренировки и старта, и самое главное — test my own limits.

«На Ironman 140.6 я хотел to test my own limits», — Ярослав Омельяненко Источник: instagram.com

— Результат ожидания оправдал? Повторить планируете? Когда?

— Результат нужно улучшать. А если не улучшать, то выбирать старты, где будешь наслаждаться пейзажами, людьми, организацией. В текущем году (2020) планирую повторить, но пока что еще не спланировал год.

— Самые яркие и запоминающиеся моменты соревнования? Самые сложные моменты? Какие чувства испытывали, пересекая заветную финишную черту?

— Самым сложным было начать бег — из-за боли это было очень тяжело + в голове навязчивая мысль о том, что бежать 42 км. А это в лучшем случае 3 часа 30 минут. А случай-то не лучший, но как-то все-таки начал. У меня была сильная поддержка: жена, семья приехала… Я не мог сойти, нужно было еще чуть-чуть пострадать. Когда пересекал финиш, думал только о том, что наконец-то суставы не будут болеть.

— А как готовились (тренировки, питание…)? Есть ли какой-то секрет, чит-код? В чем заключается?

— Лучше всего взять себе квалифицированного тренера, понимающего, что такое Ironman. Но! Можно также самому готовится и делать «объемы». Большие «объемы». Для меня точно лучше вариант №1, так как писать тренировочную программу и вникать в «глубокую» литературу не имею времени. А потом еще анализы, тесты... А вот при тренере вижу результат, и это отлично!

— Расскажите про ваш велосипед. Мы знаем, что это карбоновый Felt для триатлона. В чем его особенность? Почему именно он?

— Felt IA 16, модель 2017-2018 года. Принять решение помог совет тренера + доступная ценовая категория. Для понимания: при покупке в то время я даже не понимал различия между SRAM Force и Red. Не знал, что такое Claris, Ultegra, 105. Поэтому полностью доверился тренеру. О выборе не жалею ни грамма, ибо этот Felt меня никогда не подводил. Даже тогда, когда этого хотелось…

«Felt IA 16 — велосипед, который ни разу меня не подвел. Даже когда хотел», — Ярослав Источник: instagram.com

— Хотите ли пополнить свой велопарк? Каким именно велосипедом? Почему именно он?

— Если ты уже разобрался хоть немного в велосипедной тематике, то максимальное количество велосипедов в доме = N-1, где N — число, при котором тебя выселяют. А если серьезно, то как минимум шоссейники endure и aero. А если гулять на полную, так еще и фикс, и что-то из ретро-шоссе.

— Ярослав, вы — один из членов велоклуба Kyiv Cycling Squad. Что за клуб? Как вы стали «одним из команды»? Почему именно Kyiv Cycling Squad?

— Когда готовился к очередному старту, ужасно скучно было катать вело-«объемы» в одиночку. Искал ребят, которые возьмут «разделкина» в группу. И парни из Kyiv Cycling Squad откликнулись. У нас завязались товарищеские отношения, которые продолжаются до сих пор. Ребята «катали шоссе», но проехав вместе несколько раз, я понял: они также болеют триатлоном. Свои. На данный момент мы уже планируем bikepacking-выезды и различные кемпы.

— Ваши спортивные планы на будущее?

— Марафоны, полумарафоны, триатлон (короткий и длинный), улучшать личные результаты. Точно еще несколько «140.6», ну и, может, наконец-то попробую реализовать Norseman.

— Пара советов начинающим, уже опытным велосипедистам и просто читателям Bike&Me.

— Любой недостигнутый результат, потерю, ошибку — все это воспринимайте как опыт, что-то такое, что должно быть, то, без чего не станете лучше. А это произойдет: вы обязательно станете лучше.

«Любой недостигнутый результат воспринимайте как опыт», — Ярослав Омельяненко Источник: instagram.com