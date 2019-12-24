Купить все и самое дорогое: 5 типичных ошибок триатлета-новичка

Видавшая виды триатлетка Энни Торин дает советы, как преодолеть первый триатлон, не совершив при этом типичные ошибки новичка.

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Когда нужно питаться во время триатлона, насколько важна техника плавания и нужно ли иметь самые современные гаджеты? Это важные вопросы, которые задает себе каждый, стремящийся преодолеть триатлонскую дистанцию.

Энни Торен хорошо знает все детали подготовки к триатлону, что неудивительно, ибо она является 7-кратной чемпионкой Швеции и самой быстрой женщиной, когда-либо преодолевавшей «Шведскую классику» (En Svensk Klassiker).

Поэтому если планируете удариться в триатлон, Энни станет прекрасным гидом в мире данного вида спорта.

Далее — речь от первого лица, от имени Энни Торин.

1. Не рассчитывайте на свой детский опыт плавания

Как бы хорошо вы не плавали в детстве, на эти умения и навыки в триатлоне можете не рассчитывать. Потому что плавание — это прежде всего технический вид спорта. А чтобы поставить правильную технику, в бассейне вы должны провести сотни часов.

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Наиболее распространенная ошибка начинающих состоит в том, что они бронируют урок по плаванию еще до того, как побывали в бассейне. Имею в виду, что некоторые люди не надевали купальники 15 лет, и думают, что станут профессиональными пловцами за пару уроков. Правда же в том, что придется жестко трудиться. Сначала нужно привыкнуть находиться в воде долгий период времени, затем уже осваивается техника.

Если вы долго не плавали, то перед тем, как брать уроки, позанимайтесь сами. Проведите хотя бы 5 тренировок по 30 минут, чтобы вспомнить, что это такое.

В триатлоне не рассчитывайте на свой детский опыт плавания Источник: Red Bull

2. Учитесь тренироваться самостоятельно

Триатлон — не командный вид спорта. Это значит, что вы должны выполнять для себя роль и тренера, и психолога: никто другой не будет стимулировать вас продолжать движение.

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Многие люди не проводят индивидуальные тренировки — и это большая ошибка: они ходят на групповые занятия и никогда не преодолевают длинные дистанции самостоятельно. Очень классно быть в группе людей (особенно единомышленников), но вы должны уметь делать все в одиночку. Особенно, когда речь идет о плавании. Когда плывете Ironman, вы совершенно одни, и не имеете права на остановку, и никто не скажет вам продолжать двигаться еще 3,860 метров.

Пройдите групповой курс для начинающего, а потом 3-4 месяца тренируйтесь самостоятельно, чтобы поднять свой уровень. Научитесь мотивировать самого себя, когда рядом больше никого нет.

Триатлон — не командный вид спорта. Тренируйтесь самостоятельно Источник: Red Bull

3. Не забудьте пополнить запас энергии сразу после плавания

Когда делаете Ironman, первым этапом соревнований является плавание, которое занимает около 65 минут. Это более часа без всякой подпитки: ни воды, ни снеков. Начинающие, как правило, делают ошибку, забывая компенсировать этот энергозатратный старт. В нормальных условиях вы пытаетесь пополнять запасы топлива каждые 30 минут. Но, очевидно, не сможете этого сделать в воде. Если не компенсируете расход топлива, телу не хватит гликогена, и начнете превращаться в овощ уже в конце велосипедной части соревнований.

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Некоторые люди до сих пор думают, что достаточно накопить в организме углеводов, и это поможет во время плавания, но это не так. Много углеводов не дадут энергии, а лишь сделают вас медленным и вялым.

Выпейте воды и съешьте снек сразу при выходе из воды: вы должны сделать первую энергетическую подпитку еще до начала езды на велосипеде.

Ешьте сразу после того, как вышли из воды Источник: Red Bull

4. Не ставьте беговую цель только в минутах

Очень популярная ошибка среди начинающих заключается в желании пробежать беговую часть очень быстро, поставив себе цель в минутах. Но это неправильно, поскольку неизвестно, каким будет ветер на трассе, насколько ее рельеф отличается от того, на каком вы готовились. Поэтому совершенно непонятно, как сильно нужно «нажимать», чтобы поддерживать установленную планку.

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Если тренируетесь на локации с небольшим ветром, то, попав в ветреную местность, будете в совершенно других условиях. Это значит, что если зададите себе очень высокий темп, то в мгновение ока потеряете все силы.

Используйте другую переменную для самоконтроля. Например, пульсометр, который можно использовать и во время велосипедной части, и во время беговой. Потренируйтесь с пульсометром, чтобы знать, на каком пульсе вам надо бежать, чтобы не выдохнуться.

Не ставьте беговую цель только в минутах. Преодолевайте дистанцию и по пульсу Источник: Red Bull

5. Вам не нужны новейшие гаджеты

Триатлон — один из тех видов спорта, который требует многих различных гаджетов и приложений для отслеживания своего самочувствия. Поэтому легко затеряться в списке всех этих нужных штук. Довольно часто новички стремятся скупить все, не проведя ни одной тренировки.

Если вы ни разу не тренировались, то как узнаете, что именно вам нужно? Некоторые имеют по три различных типа пульсометра, но для чего?

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Если готовитесь к первому триатлону и не уверены, нужен ли вам этот гаджет, не покупайте его. Просто одолжите у кого-то. Тогда сможете испытать его на себе и если он подойдет — купите. Кроме того, вам не нужны все самые новые версии, хватит даже подержанного Garmin’а.

Ironman — хорошо, но есть кое-что и жестче. Это самые экстремальные триатлоны в мире, читайте про них тут. И узнайте, какие красивые женщины-селебрити принимали участие в триатлоне.

Чтобы победить в триатлоне, вам не нужны новейшие гаджеты Источник: Red Bull