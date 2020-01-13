Как подготовиться к гонке по велокроссу: 8 советов чемпиона мира

Чемпион мира по велокроссу среди молодежи Том Пидкок дает советы, которые помогут вам успешно добраться до финиша.

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Сезон велокросса в самом разгаре. И если вдруг вы решили принять участие в одном из стартов, подготовьтесь к нему правильно. Как именно — рассказывает Том Пидкок.

Далее — речь от первого лица, от имени Тома.

1. Изучи трассу

Первым делом ознакомься с трассой. Да, бывает, это крайне сложно совершить, ибо гонка стартует рано утром. Но за свою карьеру я лишь однажды ехал без предварительного ознакомления с трассой. Так случилось потому, что соревновался за день до того и не успел приехать на старт раньше времени.

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Суть гонки заключается в скорейшем преодолении дистанции, а ты не можешь сделать этого, не увидев локацию собственными глазами. Если стартуешь среди еще сотни таких же, то не можешь просто ехать куда-нибудь, нужно придерживаться определенного курса. Это не только влияет на твои результаты, но и на безопасность.

«Перед стартом ознакомься с трассой: сделай пробный заезд», — Том Пидкок Источник: Red Bull

2. Проведи хорошую разминку

Поскольку велокросс — скоростной вид спорта, очень важным моментом является правильная разминка перед стартом. Я стараюсь покататься на велосипеде около 30 минут, затем делаю разминку на 20 минут. Последние 15 минут перед стартом отдыхаю.

Чтобы подготовиться к старту, Том использует такую ​​разминку:

5 минут обычного катания;

5 минут интенсивного катания;

30 секунд непрерывной работы, 30 секунд — отдыха;

5 спринтов по 10 секунд с 20 секундами отдыха между ними.

Перед стартом проведи хорошую разминку Источник: Red Bull

3. Не вырывайся вперед на старте

Ты изучил трассу, разогрелся и вышел на старт. Следующий важный элемент — не рваться вперед.

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Ты должен продемонстрировать хорошее начало, без перехода в красную зону интенсивности. Постарайся немного сбросить скорость перед первым поворотом. Если будешь очень сильно атаковать в прологе, то быстро потратишь силы и придется больше отдыхать.

На старте не вырывайся вперед Источник: Red Bull

4. Старайся ехать плавно

В отличие от классических велогонок с большими, широкими дорогами и комфортными поворотами, трассы велокросса могут быть узкими и очень техническими. Тебе не нужно «влетать» в каждый поворот, но при этом пытаться проходить все плавно.

Очевидно, что нужно тормозить, ты не можешь постоянно набирать скорость. Но главная задача в плавности — проходить настолько чисто, тратя при этом так мало сил, как только возможно.

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Набирать скорость нужно на прямых. Если едешь быстрым курсом (не по песку или грязи), то ищи коричневую линию: там стараются ехать все. Ты должен двигаться как можно ближе к границе, чтобы не намочить шины, и чтобы они сохранили сцепление с покрытием.

«Старайся ехать плавно и не намочить шины», — Том Пидкок Источник: Red Bull

5. Преодолевай преграды на велосипеде

Во время ознакомления с трассой ты должен понять, что делать с каждым препятствием. Если сможешь остаться в седле, так лучше.

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Конечно, подниматься по лестнице на велосипеде не сможешь, но ехать по балкам — только на колесах. Чем больше препятствий будешь преодолевать на байке, тем меньше раз придется садиться на него и снова набирать скорость.

Вот несколько вариантов бега с велосипедом при преодолении препятствий (если, все же, придется слезать):

можешь держать за ручки и толкать велосипед;

можешь нести на плечах.

Не получается преодолеть препятствие на байке, тащи его на плечах Источник: Red Bull

6. Ищи комфортные линии в поворотах

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Тебе нужно найти свои линии, свою комфортную зону. И да: резина держится за почву, но тебе нужно найти линию, которая даст немного дополнительного сцепления. Если на повороте есть какое-то возвышение, ты проедешь его быстрее. Если там грязь, то ищи колеи — по ним хоть и сложно, но таки гораздо быстрее можно передвигаться.

Ищи колеи — по ним хоть и с трудом, но таки быстрее можно передвигаться Источник: Red Bull

7. Не убегай в отрыв задолго до финиша

На каждой трассе есть участки, которые лучше подходят твоим соперникам. А есть и такие, где увереннее чувствуешь себя ты.

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Старайся использовать свое преимущество, но не забывай, что вкладываться нужно уже на финише. Нельзя «топить» на середине дистанции, потому что можешь потратить все силы, соперники потом тебя догонят и оставят позади.

Не убегай в отрыв задолго до финиша. Прибереги силы на финальный спринт Источник: Red Bull

8. Как бороться с грязью на лице

Самое важное — избегать грязи на глазах. Надевай очки. Но они быстро загрязнятся. Как вариант, наклони голову к переднему колесу — так грязь не будет попадать тебе прямо в лицо.

Наклоняй голову к переднему колесу — во избежание попадания грязи в лицо Источник: Red Bull