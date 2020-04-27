Еда для заездов

5 + 1 аргумент в пользу кофеина. Вот что говорит наука

Энергетические напитки, кофе, чай — популярны, востребованы, любимы, ведь многие из нас просто не могут начать день без кофеина. И не просто так. Чем же так полезен кофеин?

На протяжении тысячелетий люди знали, что кофеин дает ресурс для бодрости и энергичности, но немногим известны другие преимущества, которыми обладают кофеинсодержащие напитки. А они есть, и вот что свидетельствует наука. 

1. Кофеин освежает память и улучшает работу мозга

Воздействуя на кору головного мозга, кофеин улучшает мышление, когнитивные функции и навыки общения. Он также блокирует влияние на мозг аденозина — соединения, снижающего активность и сокращающего время бодрствование. Таким образом, блокируя аденозин, кофеин помогает оставаться энергичным.

2. Кофеин может помочь похудеть

Читай также: Дозу понижают: названа новая суточная норма кофеина

Периодическое потребление кофеина усиливает метаболизм на 5-25%. Вещество можно найти практически во всех жирах. Оно помогает организму вырабатывать больше тепла, то есть, потреблять больше энергии.

Кофеин ускоряет метаболизм на 5-25% — поможет вам выглядеть стройнее

Кофеин ускоряет метаболизм на 5-25% — поможет вам выглядеть стройнее

Источник: pinterest.com

3. Кофеин снижает риск депрессии

Медицинский журнал JAMA Internal Medicine провел исследование, охватившее 50 тысяч женщин, и результаты засвидетельствовали: всего лишь 120 мг кофеина в неделю способны снизить вероятность развития депрессии на 15%. Суточное потребление 240-360 мг снижает риск на 20%. Про мужчин, к сожалению, не сообщили ничего.

4. Кофеин улучшает физическую выносливость

Читай также: Можно ли пить кофе вместо завтрака велосипедисту

Напитки, содержащие кофеин — энергетики, холодный и горячий кофе, чай — все они повышают уровень адреналина в крови, «подготавливая» мышцы к действию, расширяя кровеносные сосуды, активизируя работу сердца и функции головного мозга.

Кофеин улучшает физическую выносливость

Кофеин улучшает физическую выносливость

Источник: depositphotos.com

5. Кофеин снимает боль

Кофеин усиливает действие обезболивающих препаратов, а значит, вы можете принять меньшую дозу лекарства для достижения тех же результатов.

6. Кофеин борется с астмой

Кофеин является веществом, очень похожим на теофиллин. Теофиллин — это бронходилататор, который применяется для раскрытия дыхательных путей в легких и, следовательно, облегчения симптомов астмы, таких как хрипы, кашель и одышка. Долгосрочное потребление напитков с кофеином может даже предотвратить возникновение астмы. Это означает, что небольшая чашка кофе или напиток с высоким содержанием кофеина могут повысить функцию легких. Однако это не заменяет лекарства от астмы, и вам все равно следует избегать чрезмерного потребления кофеина.

Читай также: Онкологи одобряют: названа новая причина пить кофе с молоком

«Кофеин имеет много полезных свойств, но мы должны быть осторожны с ежедневным его потреблением. Помимо кофейных зерен, существует более 60 различных видов растений, в том числе какао-бобы и чай, которые содержат кофеин или активные ингредиенты, которые похожи по структуре, например, теобромин. Как показали комплексные клинические исследования, проведенные EFSA (Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов) среди свыше 66 000 человек, общее ежедневное потребление 400 мг кофеина не представляет опасности для нашего здоровья. Это равно, примерно, 4-5 чашкам кофе, 1 чашке капучино или 250 мл энергетических напитков в день. Но мы должны соблюдать осторожность, чтобы не превысить дозу в 200 мг на порцию, и сделать, как минимум, двухчасовой перерыв между потреблением напитков с кофеином», — отмечает диетолог Юдит Ковач.

Суточная норма кофеина — не более 400 мг (200 мг за раз)

Суточная норма кофеина — не более 400 мг (200 мг за раз)

Источник: pinterest.com

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
AMG Petronas Formula One Team Bike: лимитированный шоссейник от Mercedes-Benz
Инструменты велосипедиста: 10 must have, без которых вам не место на дороге
Велосипедистка дня: начинающая гроза немецкого триатлона Стефани Штутгарт
Triban RC 520 и Ко: 5 лучших шоссе стоимостью в районе $1000
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Питание 12 февраля 2020

Какой кофе пить, если у вас повышенная кислотность — отвечает эксперт
Питание 26 декабря 2019

Уж точно не эспрессо: какой вид кофе самый полезный для велосипедиста
Питание 6 декабря 2019

Тремор и диарея: 5 признаков передозировки кофеином
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK