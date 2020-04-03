Съесть «Сникерс» или до обеда подождать: советы голодным велосипедистам

Прежде, чем давать какие-либо советы, давайте узнаем состав батончика. Ну а решение потом придет само.

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Сахар

В 55-граммовом батончике содержится 27,5 вызывающего привыкание и ломку при отказе сахара. Математика несложная: это ровно половина состава «сникерса». Для эффективной работы вашей крови нужна лишь чайная ложка. В 55 граммах батончика таких ложек — 6,5. Многовато.

Вместо этого лучше приготовьте эти блюда для быстрого восстановления или слопайте эту по-настоящему сытную еду. А если совсем невмоготу — рецепт «безопасно сладких» вафель вам в помощь.

Будет жирно

В одном «Сникерсе» — 15,3 г жиров, то есть 18% рекомендуемой суточной нормы. Кстати, из упомянутых 15,3 граммов 6,4 г — насыщенные жирные кислоты. И еще одна не самая приятная новость: ученые из Пристонского университета в «любимых» батончиках нашли трансжиры — вещества, способные спровоцировать повышение уровня С-реактивного белка в организме на 73%. Последнее увеличивает риск инфаркта.

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Как бороться с повышением уровня С-реактивного белка — вместо «сникерсов» пить фруктово-овощные коктейли. Например, перемалывайте в блендере клубнику, чернику, банан, малину, яблоки. Согласно экспертам, они снизят риск приступа сердечной мышцы на 40%.

Не бомбите сердце калориями — пейте фруктово-овощные фреши Источник: depositphotos.com

Шоколад

В составе «сникерса» есть и шоколад. В последнем — улучшающие настроение фенилэтиламин и теобромин (они стимулируют выработку дофамина). Но улучшить настроение можно и другими способами. Например, выполнить одну из этих домашних тренировок, а затем заесть ее бутербродом с индейкой и авокадо — оба этих ингредиента богаты тирозином (аминокислота, тоже используемая в выработке дофамина). Не хватило и этого? Заешьте плохое настроение бананом, в нем также полно тирозина.

Орехи

Арахис = 25% «сникерса» / 5,5 г чистого белка / 8,7% рекомендуемой суточной норма белка для среднестатистического велосипедиста. Все бы хорошо, да вот в этих орешках маловато метионина (его организм использует для выработки креатина, наделяющего мышцы необходимой энергией).

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Повышение уровня креатина приводит к увеличению эффективности на тренировке + наращивание силовых показателей и мышечной массы. Решение: вместо батончика приготовьте чечевицу и форель с чесноком — эти продукты тоже богаты метионином.

«Сникерс» — хорошо. А форель — вкусно и полезно Источник: depositphotos.com

Соевый лецитин

Используется для того, чтобы снек был мягким, его можно было укусить. Также вещество улучшает память. Помимо «сникерса» содержится в желтках яиц пашот.

Стеариновая кислота

Снижает уровень холестерина (по крайней мере так говорят эксперты из Американского общества здорового питания). Помимо злосчастных батончиков, стеариновая кислота есть в какао-масле.

Калории

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Ну и самое главное — калории: 281 ккал «сникерса» = 15% суточной нормы для среднестатистического велосипедиста. А если вы суточную норму калорий уже выполнили, то один «сникерс» — это плюс 1967 ккал сверх нормы в неделю или +14 кило лишнего веса за год. Как не растолстеть: поможет программа тренировок для дома или программа тренировок на улице. Но лучше, все-таки, этот лишний «сникерс» не есть.

P.S.

Лопать батончик или нет — дело личное. Искренне надеемся, выше описанное поможет вам сделать правильный выбор.

Закусывайте тренировки здоровой едой Источник: pinterest.com