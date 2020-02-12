Какой кофе пить, если у вас повышенная кислотность — отвечает эксперт

Кофе за счет выработки адреналина настраивает организм на режим «бей или беги». Это отличный тонизирующий напиток для спорта (велоспорта в частности). Но какой кофе пить, если у вас повышенная кислотность?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Спортивный диетолог Тим Лоусон (из Secret Training Ltd, ранее сотрудничавший с Science in Sport) утверждает: «Кофеин ускоряет метаболизм жиров. А еще благодаря данному процессу в мышцах дольше сохраняется гликоген. Утренняя чашечка черного кофе натощак перед тренировкой может увеличить количество вами сжигаемого жира».

Читай также: Зависимость, истощение, инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам

С другой стороны, пить кофе натощак — затея сомнительная, да и нужно знать суточную норму. В противном случае — передозировка с вытекающей повышенной выработкой кортизола («гормон стресса»). А там и сон ухудшается, и уменьшается способность организма усваивать углеводы, что потом выливается в снижение выработки энергии… Целый букет. Так что кофе хорош, когда он употребляется в меру (как и все в этой жизни).

Кофе натощак — вещь сомнительная: может травмировать ЖКТ + симптомы тревоги Источник: pinterest.com

Кофе для велосипедиста: когда и какой лучше пить

Велогонщик и владелец кофеен Эван Лоуренс предлагает пить двойной эспрессо. Когда пить — перед заездом. Для чего — для прилива сил и энергии.

Во время заезда Эван предпочитает американо с сахаром + немного молока (вероятно, везет с собой во фляге или за ним едет техничка).

Читай также: Кофе с солью: необычный рецепт энергетика для велосипедистов

После заезда — кофе с большим количеством молока. Например, латте или мокко с «жирным» молоком. Так организм получит все необходимые для восстановления элементы: белки, жиры, и даже кальций.

После заезда пейте кофе с жирным молоком — в нем: белки, жиры и кальций Источник: pinterest.com

Кофе и кислотность

У разных кофейных зерен разная кислотность. На это стоит обращать внимание велосипедистам, у которых чувствительный желудок. Для таких лучше энергетик с пониженной кислотностью. Например, зерна, выращенные в Мексике, ибо продукт с высокогорья Кении более кислый (по крайней мере так утверждает Лоуренс).

Читай также: Тремор и диарея: 5 признаков передозировки кофеином

Существует два основных вида кофе: арабика и робуста. В первой содержится 0,8-1,4% кофеина, в робусте — 1,7-4%. Товарищам с повышенной кислотностью рекомендуется пить именно арабику + она мягче и приятнее на вкус. Кстати, именно на этот вид припадает 80% мирового производства кофе.

У вас повышенная кислотность — пейте арабику (советует Эван Лоуренс) Источник: pinterest.com

Норма употребления

Читай также: Дозу понижают: названа новая суточная норма кофеина

Общепринятая суточная норма кофеина — 400 мг. В обычной чашке кофе содержится 100 мг кофеина, 70 мг — в чашке растворимого. Дабы ощутить прилив энергии, советуют выпивать 3-6 мг кофеина на килограмм живого веса (не «переступая порог» суточной нормы!). Принимать больше 6 мг на кило веса бессмысленно: вместо желаемого эффекта начнет вырабатываться кортизол.

Пейте кофе с расчетом 3-6 мг на 1 кг живого веса Источник: pinterest.com