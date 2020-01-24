Как есть вредную пищу без ущерба производительности велосипедисту

После длительного и / или изнурительного заезда вам, изнеможенному и уставшему, проще заехать в McDonalds и купить очередной бигмак, нежели мчать домой и в сотый раз готовить осточертевшую гречу с грудкой. Знакомо?

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Да, бигмак — проще, вкуснее. Но не нам вам рассказывать о том, что такая еда пользуется плохой репутацией: в ней тонны соли, сахара, глутамата натрия… Целый букет, который не оправдают даже 100 км на велосипеде в четвертой сердечной зоне (кстати, если хотите «высушить жирок», то лучше катайтесь во второй-третьей + еще пара советов).

Так как быть голодному и уставшему велосипедисту? Есть у нас «пара» советов.

1. Смените газировку на воду

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Газировки, соки, а также всевозможные коктейли, миксы, и иногда даже изотоники и т.д. — это сахарные бомбы, заряженные пустыми калориями. Кроме резких скачков инсулина и последующего голода они вам больше ничего не дадут. А, нет, забыли, дадут: усталость. Пейте обычную воду.

2. Нет картошке фри

Картофель фри — блюдо, придуманное для того, чтобы вызвать привыкание. В нем еще больше жира да соли, чем в бургере. Замените картошку на салат, или кукурузу. Или салат с кукурузой…

Как не терять производительность: вместо картошки закажите тарелку салата Источник: pinterest.com

3. Гриль вместо жареного мяса

Жареное мясо часто покрывают рафинированной мукой и готовят при очень высоких температурах, от чего в нем образовываются «раковые» токсины. Если есть возможность, вместо такого ешьте мясо, приготовленное на гриле. Это в целом более здоровый вариант, так как он с меньшим количеством калорий и рафинированного масла.

4. «Нет» десерту

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В большинстве случаев десерт на скорую руку в пути велосипедиста — это то, в чем есть много белого сахара / муки /рафинированного масла. Еще одно блюдо, созданное для того, чтобы вызвать привыкание. А в курсе ли вы, что миксами вроде упомянутого ученые кормят лабораторных крыс с целью помочь им максимально быстро набрать в весе?

А если не представляете своей жизни без сладенького, то заряжайте тело правильно приготовленными вафлями.

Каждый раз, лопая десерт, помните: этим кормят лабораторных крыс Источник: pinterest.com