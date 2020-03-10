Спортивный напиток своими руками: рецепт для велосипедистов и триатлетов

Рецептом поделился британский диетолог (специализация: легкая атлетика и триатлон) доктор Кевин Керрелл. Что за спортивный напиток?

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Давайте разберемся, для чего велосипедисту, бегуну, пловцу (или и вовсе триатлету) употреблять спортивные напитки? Все потому, что это эффективный способ избежать обезвоживания и возместить потерю гликогена во время длительных заездов. Часто так бывает, что перед стартом купить такой дринк не получается. Как быть?

Выход из ситуации — приготовить аналог напитка для поддержания энергии. Его рецептом и делится доктор Кевин Керрелл.

Спортивный напиток поможет избежать обезвоживания и возместит потерю гликогена Источник: pinterest.com

Если вы не участвуете в велогонках, а просто отправились на продолжительную велосипедную прогулку (или едете «объем»), то в самом примитивном варианте для энергетического напитка требуются всего три вещи:

сахар (80 г на литр) — для поддержания уровня глюкозы в крови;

(80 г на литр) — для поддержания уровня глюкозы в крови; соль — для «удержания» воды в организме, не дать ей снова быстро испариться;

— для «удержания» воды в организме, не дать ей снова быстро испариться; вода.

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Хороший вариант — использовать для приготовления напитка фруктовый сок. Нужно налить 400-600 мл фруктового сока в литровую флягу, разбавить водой до полного объема и насыпать 1/2 чайной ложки поваренной соли. Преимущество здесь в том, что смесь сахаров из сока лучше воспринимается организмом, чем рафинированный сахар.

Как правильно пить этот спортивный напиток, и в целом как употреблять спортивное питание, повышать с его помощью выносливость + избегать проблем со здоровьем — рассказывает герой следующего ролика: