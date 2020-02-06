Почему велосипедистам нужно есть сладкое перед обедом

Наши представления о еде с ног на голову перевернули американцы. Они говорят: если употребить сладкое до обеда, а не после него, шансы растолстеть будут минимальны.

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«Правило «сначала обед, потом десерт» безнадежно устарело», — твердят ученые из США. К такому революционному открытию они пришли с помощью очередного эксперимента.

Эксперимент

Собрали группу добровольцев, поделили их на 2 подгруппы. Первые употребляли чизкейк до обеда, а вторые — после трапезы. Итоги: респонденты, лопавшие junk-food до основного приема пищи, имели меньше шансов набрать лишний вес.

Причина

Как оказалось, если человек съедает умеренное количество кондитерки до обеда, он употребляет гораздо меньше калорий за весь день в целом.

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Разумеется, понятие «умеренное» у каждого разное. И обычно оно приводит к постоянной передозировке калориями и образующемуся животу — вне зависимости от того, сладкое будет съедаться до или после обеда. Так что тут — аккуратно, «с чувством ритма, такта и расстановки».

«Если человек съедает умеренное количество сладкого до обеда, он употребляет меньше калорий за весь день», — ученые Источник: depositphotos.com

Послесловие ученых

«Перебивать аппетит — это польза, а не вред для организма, так как в итоге человек съедает намного меньше калорий и реже страдает от ожирения. Мы советуем есть десерт до обеда и не слушать тех, кто вам будет возражать», — советуют американцы.

От редакции Bike&Me

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По мнению нашей скромной редакции, советы довольно сомнительные. Как поступать — прислушивайтесь к своему телу. Хочет сладкого перед обедом — давайте ему это. А как только заметили, что стрелка на весах клонится к дисбалансу, завязывайте с калориями и больше тренируйтесь.

Успехов!

Чтобы реже есть, чаще тренируйтесь Источник: pinterest.com