Продукты для быстрого восстановления мышц и костей велосипедиста

Особенно актуально для тех, у кого спортивная травма. Ешьте эти продукты, чтобы ускорить процесс лечения и / или восстановления.

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«Заживление травмы или просто восстановление мышечной ткани после изнурительной тренировки похоже на ремонт дома, — говорит спортивный диетолог Синтия Сасс. — Трещина в фундаменте требует сырья, чтобы все вместе соединить. В теле сырье — то, что мы едим».

Обращать внимание диетолог советует на белки, витамины, минералы и антиоксиданты. Именно они помогут вам быстрее залечиться и восстановиться. И содержатся они в следующих продуктах.

Свежие фрукты и овощи

Для пополнения запасов витамина A : морковь, шпинат, картошку да капусту.

: морковь, шпинат, картошку да капусту. Для пополнения запасов витамина C: апельсины, брокколи, клубника, перец.

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«Витамин А помогает вырабатывать лейкоциты для борьбы с инфекцией, всегда опасной для здоровья», — утверждает Сасс. С витамином С: доказано, что он стимулирует заживление кожных и телесных ран быстрее и сильнее, что делает его «ценным союзником». Также витамин С помогает восстанавливать соединительные ткани и хрящи, способствуя образованию коллагена — важного белка, строящего рубцовую ткань, кровеносные сосуды и даже новые костные клетки.

Ешьте морковку: она поможет бороться с инфекциями Источник: depositphotos.com

«Счетчик мяса»

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Потребление мяса — самый простой способ быстро «залечить» уставшие мышцы. Исследователи из Университета Оттавы в журнале Федерации американских обществ экспериментальной биологии назвали суточную норму количества белка для мужчин с весом 80 кг — 112 граммов. Лучшее мясо для тела и мышц — индейка и курица, так как данные птицы являются наименее «жирными».

Вегетарианцам — растительные белки: тофу, нут, арахис и миндаль.

Мясо — самый простой способ быстро «залечить» уставшие мышцы Источник: depositphotos.com

«Молочный отдел»

Йогурт, молоко, и особенно творог — богатые источники кальция: для восстановления мышц и костей, параллельно способствующие хорошему пищеварению.

Витамин D

Кальций организмом усваивается только в присутствии данного витамина. Имеются некоторые продукты, содержащие в своем составе витамин D. Но лучший его источник — прогулки «под солнцем» (воздействие ультрафиолета).

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Если восстанавливаетесь, лежа на диване, у вас может быть дефицит кальция. Если «сидите» на безмолочной диете, вам может понадобиться дополнительный прием кальция. Единственный способ узнать наверняка, есть ли у вас дефицит, — сдать анализ крови.

И да: тоже имеется обратная сторона медали. А именно: передозировка кальцием может привести к образованию камней в почках. Поэтому без фанатизма, следуйте рекомендациям вашего врача.

Солнце — лучший «источник» витамина D. Катайтесь Источник: pinterest.com

«Зерновой подход»

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Зерновые содержат цинк, укрепляющий иммунную систему и способствующий заживлению ран. «Только давайте в меру, — просит Сасс. — Передозировка веществом оказывает обратный эффект: снижает количество полезного холестерина и таким образом подавляет иммунитет.

«Отдел морепродуктов»

Лосось, тунец, форель

Данная рыбка содержит омега-3 жирные кислоты, подавляющие воспаление, которое в свою очередь замедляет восстановление после тендинита, переломов костей и растяжений связок.

Рыба богата омега-3 жирными кислотами, подавляющими воспаление Источник: depositphotos.com