Для восстановления и похудения: зачем велосипедистам пить смузи

Смузи — дринк хороший: подарит энергию перед заездом и поможет подкрепиться после длительной тренировки. Какие сочетания будут самыми полезными для велосипедиста? А еще когда и пить, и зачем?
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Зачем велосипедистам пить смузи
Этот универсальный напиток давно уже завоевал любовь всех спортсменов. Он содержит большое количество витаминов, минералов и прочих макро- и микроэлементов. Они укрепляют иммунитет и повышают жизненный тонус. Во всех смузи есть клетчатка, которая помогает кишечнику правильно работать, выводит токсины и регулирует вес. А ягодные напитки, например, из клюквы и смородины, богаты витаминами С и В, железом и фосфором.
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Кроме того, смузи — хороший перекус перед тренировкой. Он выручает, если нет времени на полноценный прием пищи. А еще актуален для тех, кому трудно тренироваться даже после легкого обеда. Среди прочих преимуществ, главное в смузи то, что эти напитки никогда не надоедают, так как каждый раз можно сочетать разные вкусы и ингредиенты.
Смузи поправит ваши иммунитет и жизненный тонус Источник: pinterest.com
Смузи поправит ваши иммунитет и жизненный тонус
Источник: pinterest.com
Что лучше пить перед тренировкой
Нужно употреблять продукты, которые быстро усваиваются. Это правило относится и к смузи. В напитках белков и углеводов должно быть в меру. Их главная задача — сделать вас энергичнее, поддержать уровень водного баланса во время занятия, избавить от голода и ускорить процесс восстановления.
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Есть несколько базовых ингредиентов, которые лучше всего употребить перед заездом. Бананы и овсянка подарят заряд энергии. Клубника, киви и миндальное масло будут стимулировать мышцы лучше работать, так как содержат витамины группы В. Яблоки — мощный антиоксидант, помогающий доставить в легкие еще больше кислорода. Имбирь укрепляет иммунитет.
Эти ингредиенты можно сочетать так:
- овсянка и кефир;
- банан и морковь;
- апельсин, имбирь и яблоко;
- киви и грейпфрут;
- клубника и апельсин;
- клубника и банан.
Смузи не вызовет тяжести в желудке перед тренировкой Источник: pinterest.com
Смузи не вызовет тяжести в желудке перед тренировкой
Источник: pinterest.com
Какие смузи помогут быстрее восстановиться
После тренировки главное — восстановление и защита от обезвоживания. В этом помогают те напитки, которые богаты белком, клетчаткой и антиоксидантами.
Виды смузи
- Смузи на завтрак
- Смузи-детокс
- Смузи для похудения
- Смузи перед тренировкой
- Смузи после тренировки
- Смузи для наращивания мышц
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После тренировки добавляйте в микс папайю, манго или имбирь. Они ускоряют восстановление мышц. Кокосовая вода восполнит запасы воды и минералов в организме. Ананас, черника и имбирный порошок снизят риски возникновения воспалительных процессов. И не забывайте про семена конопли — богатый источник белка.
Миксовать эти ингредиенты можно по-разному. Вот пара вариантов:
- чернично-молочный смузи;
- кокосовый смузи с клубникой;
- любые другие сочетания, не вызывающие рвотного рефлекса.
Смузи — ваш билет в мир быстрого и безболезненного восстановления Источник: pinterest.com
Смузи — ваш билет в мир быстрого и безболезненного восстановления
Источник: pinterest.com
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