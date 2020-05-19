Для восстановления и похудения: зачем велосипедистам пить смузи

Смузи — дринк хороший: подарит энергию перед заездом и поможет подкрепиться после длительной тренировки. Какие сочетания будут самыми полезными для велосипедиста? А еще когда и пить, и зачем?

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Зачем велосипедистам пить смузи

Этот универсальный напиток давно уже завоевал любовь всех спортсменов. Он содержит большое количество витаминов, минералов и прочих макро- и микроэлементов. Они укрепляют иммунитет и повышают жизненный тонус. Во всех смузи есть клетчатка, которая помогает кишечнику правильно работать, выводит токсины и регулирует вес. А ягодные напитки, например, из клюквы и смородины, богаты витаминами С и В, железом и фосфором.

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Кроме того, смузи — хороший перекус перед тренировкой. Он выручает, если нет времени на полноценный прием пищи. А еще актуален для тех, кому трудно тренироваться даже после легкого обеда. Среди прочих преимуществ, главное в смузи то, что эти напитки никогда не надоедают, так как каждый раз можно сочетать разные вкусы и ингредиенты.

Смузи поправит ваши иммунитет и жизненный тонус Источник: pinterest.com

Что лучше пить перед тренировкой

Нужно употреблять продукты, которые быстро усваиваются. Это правило относится и к смузи. В напитках белков и углеводов должно быть в меру. Их главная задача — сделать вас энергичнее, поддержать уровень водного баланса во время занятия, избавить от голода и ускорить процесс восстановления.

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Есть несколько базовых ингредиентов, которые лучше всего употребить перед заездом. Бананы и овсянка подарят заряд энергии. Клубника, киви и миндальное масло будут стимулировать мышцы лучше работать, так как содержат витамины группы В. Яблоки — мощный антиоксидант, помогающий доставить в легкие еще больше кислорода. Имбирь укрепляет иммунитет.

Эти ингредиенты можно сочетать так:

овсянка и кефир;

банан и морковь;

апельсин, имбирь и яблоко;

киви и грейпфрут;

клубника и апельсин;

клубника и банан.

Смузи не вызовет тяжести в желудке перед тренировкой Источник: pinterest.com

Какие смузи помогут быстрее восстановиться

После тренировки главное — восстановление и защита от обезвоживания. В этом помогают те напитки, которые богаты белком, клетчаткой и антиоксидантами.

Виды смузи

Смузи на завтрак Смузи-детокс Смузи для похудения Смузи перед тренировкой Смузи после тренировки Смузи для наращивания мышц

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После тренировки добавляйте в микс папайю, манго или имбирь. Они ускоряют восстановление мышц. Кокосовая вода восполнит запасы воды и минералов в организме. Ананас, черника и имбирный порошок снизят риски возникновения воспалительных процессов. И не забывайте про семена конопли — богатый источник белка.

Миксовать эти ингредиенты можно по-разному. Вот пара вариантов:

чернично-молочный смузи;

кокосовый смузи с клубникой;

любые другие сочетания, не вызывающие рвотного рефлекса.

Смузи — ваш билет в мир быстрого и безболезненного восстановления Источник: pinterest.com