Что есть во время карантина велосипедисту: 5 самых «народных» каш

Даже если эти каши иммунитет особо не укрепят, здоровью они уж точно не навредят. Еще и помогут оставаться сытым, и стоят копейки. Что за каши?

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Каждый должен знать: крупы (то есть каши) — источник медленно усвояемых углеводов, растительного белка, в них содержится великое множество микроэлементов (калий, магний, кальций, фосфор, селен) и витаминов (в основе — витамины B и E). Еще одна сильная сторона каш (круп) — в них много растительных волокон, являющихся крайне полезными для пищевой системы (очистка кишечника, наполнение его полезной микрофлорой, замедление всасывания сахаров и снижение гликемического индекса пищи).

Важно: всегда отдавайте предпочтение неочищенным крупам с сохраненной оболочкой. В них есть цельное зерно с максимальным количеством растительного белка.

Так что же за «народные» каши?

Греча

Содержит 18 незаменимых аминокислот, железо, калий, кальций, фосфор, медь, йод, цинк, фтор, кобальт, витамины В1, В2, В9 (фолиевая кислота), витамин Е. Гречка — лидер среди всех круп по содержанию лизина и метионина (белки, для которых характерна высокая усвояемость — до 80%). А еще гречка не боится сорняков, поэтому при ее выращивании не используют пестициды.

Крупы из пшеницы

Содержат клетчатку, различные сахара, крахмал и минеральные вещества (магний, цинк, йод, калий, серебро, бор, кальций, кремний, фосфор и молибден). Благодаря большому количеству витаминов каши из пшеницы укрепляют иммунитет, снижают давление, выводят тяжелые металлы из организма + улучшают пищеварение.

Совет: отдавайте предпочтение твердым сортам. Они имеют более низкий гликемический индекс и меньше / медленнее повышают уровень глюкозы в крови. Как определить твердый сорт: при раздавливании зерно не рассыпается и не крошится, а делится на несколько цельных плотных кусочков.

Булгур

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Булгур — пшеничное зерно, обработанное паром, высушенное и измельченное. Благодаря сему каша готовится крайне быстро, в составе имеет витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9 и бета-каротин. Булгур нормализует обмен веществ, улучшает работу нервной системы и кишечника. Полезен при интенсивных тренировках, так как легко усваивается организмом. Включайте его в состав протеиновых батончиков, которые готовите дома своими руками.

Как быстро и вкусно приготовить булгур — смотрите в следующем ролике:

Рис

Видов и сортов риса существует великое множество. Обращать внимание советуем на цельнозерновой рис, так как он сохраняет все полезные свойства оболочки зерна (клетчатку, витамины группы В, цинк, йод, фосфор и медь). А еще продукт имеет низкий гликемический индекс. Именно поэтому он гораздо полезнее белого (особенно для людей, страдающих от ожирения и сахарного диабета).

Овсянка

В пику овсяным хлопьям, обычная овсянка проходит меньшую термическую и химическую обработку, благодаря чему сохраняет больше полезных веществ и свойств. А последних — немало, например: натуральные антиоксиданты (повышают сопротивляемость организма к различным инфекциям и воздействиям окружающей среды.

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Овсянка богата метионином (аминокислота) и магнием, необходимыми для нормальной деятельности центральной нервной системы. Высокое содержание протеинов и клетчатки улучшает метаболизм, способствует росту и развитию мышечной ткани. Тарелка такой каши содержит четверть суточной нормы растворимой клетчатки. А бета-глюканы — пищевые волокна овса — при растворении превращаются в вязкую массу и связывают лишний холестерин. В овсянке за что не возьмись — всюду польза. Именно поэтому настоятельно рекомендуем включать ее в рацион, особенно в виде завтрака. «Утренние» рецепты овсянки — смотрите: