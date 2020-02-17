Еда для восстановления

Протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста: luxury-рецепт

Скажем «прощай» осточертевшей овсянке, скажем «привет, протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста».

  • Рецепт особенно актуален для тех, кто вчера (16 февраля 2020) укатался с Bike&Me и Kyiv Cycling Squad на маршруте Киевской Сотки 2019 (подробности тут).

Белок в рационе активно тренирующегося человека крайне важен, так как он — один из главных компонентов для быстрого восстановления. Согласно исследованиям, для поддержания мышц в стуки нужно съедать не менее 1,6 граммов белков (а лучше 2 г) на 1 кг живого веса.

Один из простейших способов обеспечить себя данным количеством «строительного для мышц материала» — добавить в утренний коктейль протеиновый порошок. Что за коктейль и как готовить?

Белки — то, что поможет быстрее восстановиться и снова сесть на велосипед

Белки — то, что поможет быстрее восстановиться и снова сесть на велосипед

Источник: pinterest.com

Протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста

Главные преимущества ниже описанного дринка:

  • протеин — строительный материал для мышц + ускорит восстановление + надолго подарит чувство сытости;
  • йогурт — источник кальция, витаминов D и E;
  • миндальное масло — источник полезных жиров.

Ингредиенты:

  • Кокосовая вода — 0,5 чашки.
  • Греческий йогурт — 0,5 чашки.
  • Миндальное масло — 3 ст. л.
  • Протеин — 1 ст. л.
  • Банан — 1 шт.
  • Лед — по вкусу.

Приготовление

Размешивайте в блендере 5 минут или до тех пор, пока не получится однородная масса.

Энергетическая ценность (на порцию):

  • Белки — 21 г
  • Жиры — 17 г
  • Натрий — 159 мг
  • Клетчатка — 5 г
  • Углеводы — 26 г
  • Сахар — 15 г

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Для тех, у кого протеина под рукой не оказалось, а белками подкрепиться и быстро восстановиться хочется, прикрепляем следующий ролик. В нем — продукты, которые в вашем холодильнике должны быть наверняка.

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