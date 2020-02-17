Протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста: luxury-рецепт

Скажем «прощай» осточертевшей овсянке, скажем «привет, протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста».
- Рецепт особенно актуален для тех, кто вчера (16 февраля 2020) укатался с Bike&Me и Kyiv Cycling Squad на маршруте Киевской Сотки 2019 (подробности тут).
Белок в рационе активно тренирующегося человека крайне важен, так как он — один из главных компонентов для быстрого восстановления. Согласно исследованиям, для поддержания мышц в стуки нужно съедать не менее 1,6 граммов белков (а лучше 2 г) на 1 кг живого веса.
Один из простейших способов обеспечить себя данным количеством «строительного для мышц материала» — добавить в утренний коктейль протеиновый порошок. Что за коктейль и как готовить?
Белки — то, что поможет быстрее восстановиться и снова сесть на велосипед Источник: pinterest.com
Белки — то, что поможет быстрее восстановиться и снова сесть на велосипед
Источник: pinterest.com
Протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста
Главные преимущества ниже описанного дринка:
- протеин — строительный материал для мышц + ускорит восстановление + надолго подарит чувство сытости;
- йогурт — источник кальция, витаминов D и E;
- миндальное масло — источник полезных жиров.
Ингредиенты:
- Кокосовая вода — 0,5 чашки.
- Греческий йогурт — 0,5 чашки.
- Миндальное масло — 3 ст. л.
- Протеин — 1 ст. л.
- Банан — 1 шт.
- Лед — по вкусу.
Приготовление
Размешивайте в блендере 5 минут или до тех пор, пока не получится однородная масса.
Энергетическая ценность (на порцию):
- Белки — 21 г
- Жиры — 17 г
- Натрий — 159 мг
- Клетчатка — 5 г
- Углеводы — 26 г
- Сахар — 15 г
Читай также: Даешь грудь: сколько белка в курице и какое мясо полезнее всего
Для тех, у кого протеина под рукой не оказалось, а белками подкрепиться и быстро восстановиться хочется, прикрепляем следующий ролик. В нем — продукты, которые в вашем холодильнике должны быть наверняка.
- А вы не забыли подписаться на YouTube-канал Bike&Me?
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!