Протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста: luxury-рецепт

Скажем «прощай» осточертевшей овсянке, скажем «привет, протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста».

Рецепт особенно актуален для тех, кто вчера (16 февраля 2020) укатался с Bike&Me и Kyiv Cycling Squad на маршруте Киевской Сотки 2019 (подробности тут).

Белок в рационе активно тренирующегося человека крайне важен, так как он — один из главных компонентов для быстрого восстановления. Согласно исследованиям, для поддержания мышц в стуки нужно съедать не менее 1,6 граммов белков (а лучше 2 г) на 1 кг живого веса.

Один из простейших способов обеспечить себя данным количеством «строительного для мышц материала» — добавить в утренний коктейль протеиновый порошок. Что за коктейль и как готовить?

Белки — то, что поможет быстрее восстановиться и снова сесть на велосипед Источник: pinterest.com

Протеиновый коктейль для быстрого восстановления велосипедиста

Главные преимущества ниже описанного дринка:

протеин — строительный материал для мышц + ускорит восстановление + надолго подарит чувство сытости;

— строительный материал для мышц + ускорит восстановление + надолго подарит чувство сытости; йогурт — источник кальция, витаминов D и E;

— источник кальция, витаминов D и E; миндальное масло — источник полезных жиров.

Ингредиенты:

Кокосовая вода — 0,5 чашки.

Греческий йогурт — 0,5 чашки.

Миндальное масло — 3 ст. л.

Протеин — 1 ст. л.

Банан — 1 шт.

Лед — по вкусу.

Приготовление

Размешивайте в блендере 5 минут или до тех пор, пока не получится однородная масса.

Энергетическая ценность (на порцию):

Белки — 21 г

Жиры — 17 г

Натрий — 159 мг

Клетчатка — 5 г

Углеводы — 26 г

Сахар — 15 г

Читай также: Даешь грудь: сколько белка в курице и какое мясо полезнее всего

Для тех, у кого протеина под рукой не оказалось, а белками подкрепиться и быстро восстановиться хочется, прикрепляем следующий ролик. В нем — продукты, которые в вашем холодильнике должны быть наверняка.