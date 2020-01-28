5 продуктов для крепких и здоровых суставов велосипедиста

Заботьтесь о здоровье опорно-двигательной системы и суставов смолоду — и в старости сможете не только продолжать кататься на велосипеде, но и приседать со штангой на плечах!

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1. Масло оливковое

Это источник витаминов А, группы В, полезных омега-3 жирных кислот (что за кислоты — читайте тут), кальция, железа, фосфора, аминокислот и антиоксидантов. Масло обладает противовоспалительным эффектом, а еще помогает снять боль при травмах опорно-двигательного аппарата.

Употребляйте оливковое масло с витамином D — микс будет укреплять одновременно кости и суставы. И еще одна деталь: максимум пользы масло принесет, если оно в составе салатов, а не пережаренное вместе с картошкой на сковородке.

2. Рыба жирная

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Жирные кислоты омега-3, а также витамины, минералы, антиоксиданты, полезные для суставов — все это про жирную рыбу. Что касается конкретно омега-3, они способствуют эластичности суставов и тканей, улучшают качество суставного хряща и внутрисуставной смазки, а также уменьшают болевые ощущения (почти как наркотики, только легальные)

«Жирная» — это про рыбу в виде лосося, сардины, скумбрии, форели, селедки.

Лосось — спонсор омега-3 жирных кислот. Передает привет вашим изношенным суставам Источник: pinterest.com

3. Гранат обычный

Крайне полезен для сердечно-сосудистой и иммунитета. Но мы узнали: в его составе есть полифенолы, снижающие вероятность возникновения воспалений опорно-двигательной системе организма. Гранат уменьшает риск артрита и других заболеваний суставов, снимает воспаления и уменьшает боль.

4. Ягоды свежие

В свежем виде ягоды — кладезь антиоксидантов, витаминов и прочих питательных веществ, препятствующих возникновению подагры, изнашиванию суставов + улучшающих эластичность тканей. Есть только мороженные ягодки — не беда: в них тоже имеются витамины.

5. Желатин

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Стимулирует выработку коллагена, в свою очередь способствующего заживлению, а также снятию воспаления в тканях. И да: желатин положительно влияет и на состояние кожи, волос и ногтей. Так что при переломах и растяжениях налегать на холодец желатин рекомендуют не зря.

Помните: спортивное питание / витамины / добавки — лишь дополнение к рациону Источник: pinterest.com