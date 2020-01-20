Какое спортивное питание не стоит покупать велосипедисту

Сегодня почти каждый фитнес-клуб и сайкл-студия имеет бар, где можно приобрести спортивное питание. А если нет — его с радостью предложит фитнес-тренер. Как разобраться в ассортименте и избежать покупки ненужного?

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1. Спортивные напитки

Тренироваться и при этом не пить воду — почти то же, что курить сигареты между подходами / интервалами. В таком случае растет нагрузка на сердечно-сосудистую. Дабы избежать последней (и в целом чтобы организм продолжал функционировать нормально), советуем пить обычную негазированную водичку. Остальное — либо для гурманов, либо для не успевших нормально поесть перед тренировкой (изотоник сохранит уровень глюкозы в крови — для поддержания «боевой» работоспособности организма).

2. Протеины

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Имеются в виду быстроусвояемые протеины, а не те, которые добываете путем поедания мяса, рыбы, молока, яиц да творога. Безусловно, штука полезная. Но важность употребления таких протеинов слегка преувеличена (самими же компаниями-производителями и прочими заинтересованными в этом людьми). Обычно необходимость в таких возникает в ответ на повышенные нагрузки спустя год-два усиленных тренировок. Поэтому новичками налегать на данное спортивное питание особо не рекомендуется. Разве что, если он (новичок) ел последний раз 6-8 часов назад.

Налегайте на протеины, если заголодали / последний раз ели несколько часов назад Источник: pinterest.com

3. Гейнеры

Гейнер — белково-углеводный дринк, основная задача которого — стимуляция секреции инсулина (гормон, отвечающий за усвоение белков / жиров / углеводов). В жизни гейнеры обычно пьют хлюпики, пытающиеся набрать массу. И таки да: при правильном потреблении (с едой, а не вместо нее) всего за месяц эктоморфы обрастают пятеркой кило дополнительного веса.

Гейнер — штука калорийная. Его потребление перед тренингом поможет заниматься дольше и быстрее восстановиться. Поэтому иногда есть смысл пить такое перед заездом. Но имейте ввиду: есть страшный побочный эффект — внушительный прирост объема подкожного жира.

4. Витамины, аминокислоты, жиросжигатели

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К сожалению, рынок спортивного питания — тоже рынок. Поэтому вам всегда будут предлагать новые витамины, углеводные смеси, креатины, стимуляторы… Знайте: лучший хондро- и кардиопротектор — рыбий жир. Остальное (особенно если оно помечено грифом «спортивное») практически всегда несет в себе термоядерную дозировку препаратов да веществ, усвоить которые сложно будет даже здоровяку. А про среднестатистического велосипедиста и вовсе молчим.

Нет лишних денег, лишнего здоровья и любопытства — от применения выше перечисленного советуем воздержаться.

Покупайте и употребляйте спортивное питание у проверенного производителя Источник: pinterest.com

Совет редакции Bike&Me

Даже в самом «добросовестном» фитнес-клубе обязательно найдется недобросовестный бармен, который будет не докладывать норму протеина, разбавляя ваш коктейль льдом и прочими ингредиентами. Замечаете неладное — заказывайте двойную порцию или вовсе носите на тренировки свое спортивное питание.

Носите еду с собой / ешьте регулярно — и спорт.пит вам будет практически не нужен Источник: pinterest.com