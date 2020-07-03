Ночной «дожор»: а вы уверены, что еда перед сном — причина ожирения

Еда перед сном ассоциируется с избыточным весом. Не зря ведь говорят: завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий. Так какое же влияние на вес имеет поздний ужин — отвечает диетолог Адель Девис.

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Сегодня принято считать: калория — это калория, независимо от того, когда вы ее едите, и что причиной увеличения веса является потребление большего количества калорий, чем сжигаете.

Еда с высоким содержанием белка на завтрак уменьшает тягу к обжорству и помогает уменьшить перекусы в конце дня. Также белковая пища запускает выброс дофамина — нейромедиатора, стимулирующего чувство вознаграждения. Ответная реакция — способность регулировать дальнейшее потребление еды. Тонко намекаем: ешьте побольше белка и поменьше этой пищи.

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Кроме того, питание может повлиять на вашу физическую активность. Если у вас плотный обед, то можете чувствовать себя подавленным и менее мотивированным кататься на велосипеде. Результат — шансы, что вы выедете на тренировку и сожжете калории, снижаются.

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Лишняя и неправильная еда сделает вас вялым и убьет шансы выкатиться на тренировку Источник: pinterest.com

В некоторых исследованиях говорится: прием пищи поздно вечером связан с увеличением веса и ожирением, в то время как опыт демонстрирует, что прием пищи на завтрак связан с более низким риском ожирения. Это подтверждает теорию, что лучше съесть основное блюдо раньше, чем позже. Но это не относится ко всем типам завтрака. В одном из исследований люди, поедавшие мясо или яйца на завтрак (или и то, и другое), имели значительно более высокий индекс массы тела, нежели персоны, лопавшие до 09 утра хлопья или хлеб. Так что не все завтраки равны.

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А еще разные культуры имеют разные подходы к организации питания. Например, в Испании обычный обед сопровождается сиестой и вечерними тапасами (небольшими тарелками с едой). Исследования, проведенные учеными из Университета Мурсии в Испании, показывают, что женщины с избыточным весом, плотно обедавшие, потеряли больше веса, чем дамы, объедавшиеся перед сном. Так что не завтраком единым...

Плотный завтрак + игнорирование ужина помогут похудеть — не факт Источник: pinterest.com

Игнорирование завтрака

А что, если пропускать завтрак, или лишь перед работой на ходу вливать в себя чашку кофе? Исследователи говорят, это не панацея, так как есть индивидуумы, даже на таком режиме умудрявшиеся растолстеть.

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«Нам нужно больше исследований, чтобы понять, могут ли завтраки определенного состава (с высоким содержанием клетчатки или высоким содержанием белка) улучшить контроль веса + понять механизмы данных процессов», — говорит Адель Девис.

Завтракаете чашкой кофе на ходу — не факт, что похудеете Источник: pinterest.com

Подводя итоги

В данный момент мнение о том, что употребление завтрака связано с более низким риском ожирения и что поздний прием пищи связан с ожирением, не является окончательным, поскольку данные, полученные в обсервационных исследованиях, не могут показать причину и следствие.

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Так что можете и дальше наедаться перед сном, игнорировать завтрак и пытаться быстро похудеть за счет жестких программ тренировок на велосипеде. Но комбинировать правильный режим питания с этими тренировками никто не запрещал: такой микс сбросить вам лишние кило поможет быстрее однозначно. Удачи!

Толстыми нас делает не ужин перед сном, а лишние калории Источник: pinterest.com