Выпивайте, заедайте: 5 способов не переедать перед заездом

Бывало с каждым: лопаешь пельмешки и понимаешь, что переедать нельзя, ибо скоро в путь. Но они настолько вкусные, что остановиться уже не в состоянии… Как бороться с перееданием?

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Согласно ученым, сигнал о насыщении от желудка до головного мозга «идет» 15 минут. За это время можно съесть целого слона очень много. И потом уж точно будет не до тренировки. Так не надо. Как бороться с перееданием — ловите 5 простых советов от Bike&Me.

1. Четко запланированный объем

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С едой, как с велосипедом: съедайте (проезжайте) ровно столько, сколько запланировали. Понимайте: все, что «сверху» — будет во вред телу, мышцам, сердцу, усложнит восстановление, а также изжога, тяжесть в животе, лишние килограммы…

С едой, как с велосипедом: съедайте (проезжайте) столько, сколько запланировали Источник: pinterest.com

2. От греха подальше

Вы доели и, сидя за столом, приходится еще ждать кого-то? Ну грех тут за компанию не съесть еще кусочек… А там еще один кусочек, а там уже не до велосипеда, а там уже и велошорты не налезают…

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Если соблазны велики, доев порцию, просто вставайте и уходите из-за стола. Пусть в поле вашего зрения остается только любимый «ровер», никакой еды. Этим сигналом организму дадите понять, что добавки больше не будет, пора переваривать уже съеденное.

3. Почистить зубы

Во-первых, это отвлечет от мыслей о еде. Во-вторых, вкус пасты во рту отобьет у вас желание совершать «кулинарное преступление».

Как не переедать — после трапезы сразу почистите зубы Источник: pinterest.com

4. Черный шоколад

Черный шоколад намекнет организму: «Все, десерт, основного больше не будет». Да и сам шоколад — штука крайне полезная, об этом мы писали тут.

5. Мятный чай

Как не переедать перед заездом — выпейте что-то мятное. Например, мятный чай. Можно и мятный леденец пососать. Данный привкус тоже отлично усмиряет приступы неконтролируемого аппетита.

Как не переедать — выпейте чашечку мятного чая Источник: pinterest.com