9 продуктов для «мужского здоровья» велосипедиста

Бытует миф: регулярное времяпрепровождение «в седле» препятствует нормальному кровообращению в малом тазу велосипедиста, что негативно сказывается на «мужском здоровье». Мы знаем, как это лечить!

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Во-первых, сделайте «фит» и в конце концов правильно сядьте на велосипед. Во-вторых, во время езды периодически привставайте, дабы «пах не затекал». Ну а в-третьих, кормите свое «мужское здоровье» правильными продуктами. Что за продукты?

Примечание: не «афродизиаки», не эти ваши мидии да улитки, а нормальная еда.

1. Постное красное мясо

Умеренное потребление красного мяса и бекона = адекватная доза лейцина и прочих аминокислот, помогающих нарастить мышечную массу. Куриной грудке такое и не снилось.

2. Особо жирная рыба

Каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 1 300 000+ человек, две трети из них — мужчины. Именно поэтому важно потреблять еду, снижающую риск этих хворей. К таким относится жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами: сардина, лосось, сельдь, палтус. Всего две порции в неделю — и шансы заработать инфаркт / инсульт / бляшку в сосудах снижаются на 50%.

3. Бананы

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В бананах — калий, необходимый для полноценной работы мышц и препятствующий возникновению судорог. Также он стабилизирует кровяное давление. Да и в целом бананы — еда, быстро насыщающая столь необходимой энергией во время заезда. Кого не «спасали» бананы, тот еще «не катался» на велосипеде.

Кто не «спасался» бананами, тот еще не катался на велосипеде Источник: pinterest.com

4. Бурый рис

Обычная еда покидает организм человека через 3-4 дня. Еда, богатая клетчаткой, — через 1-1,5 дня. К такой относится бурый рис. Продукт — не самый частый гость на прилавках супермаркетов. Но если хотите сохранять тело в «здоровом» весе, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета типа 2, то извольте поискать.

5. Ягоды

Антиоксиданты в составе ягод улучшают память и мыслительные процессы. И это не говоря об их пользе для тела и мышц в частности. Ягоды не стоят баснословных денег, найти их можно везде — в том числе в замороженном виде. В последнем случае делайте с ними молочный коктейль — будет не менее вкусно, и тоже полезно.

6. Куриные яйца

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Куриные яйца = лютеин, железо, белок и желток с его 185-ю граммами холестерина. Блюд с данным продуктом — миллион (+ «яичные» диеты, одна из таких тут), готовить — дело плевое + они — достойная альтернатива вафелькам, сникерсам, печенькам и прочей еде, помогающей вам обрастать вокруг живота «спасательным кругом».

Ешьте вареные яйца — в них меньше калорий Источник: pinterest.com

7. Помидоры

Овощ богат ликопином — веществом, предотвращающим рак простаты, а также рак желудка и хронический гастрит. Кстати, в томатном соусе ликопина еще больше, чем свежих помидорах (тот случай, когда тепловая обработка не вредит, а помогает).

8. Листовая зелень

Шпинат, листовая капуста и кале (кудрявая капуста) тоже способны поправить состояние простаты — за счет лютеина и зеаксантина. А еще данные вещества защищают от катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна — разрушения желтого пятна сетчатки, приводящего к слепоте.

9. Кофе

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Обычный кофе без добавлений практически не содержит калорий, взамен стимулирует работу сердца, помогает взбодриться и еще много чего (подробности тут), особенно когда необходимо проснуться в 06:00 утра, чтобы продолжать выполнять одну из этих программ тренировок.

Кофе = бодрость и минимум калорий. Но это неточно Источник: pinterest.com