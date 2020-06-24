Диеты

9 продуктов для «мужского здоровья» велосипедиста

Бытует миф: регулярное времяпрепровождение «в седле» препятствует нормальному кровообращению в малом тазу велосипедиста, что негативно сказывается на «мужском здоровье». Мы знаем, как это лечить!

Во-первых, сделайте «фит» и в конце концов правильно сядьте на велосипед. Во-вторых, во время езды периодически привставайте, дабы «пах не затекал». Ну а в-третьих, кормите свое «мужское здоровье» правильными продуктами. Что за продукты?

  • Примечание: не «афродизиаки», не эти ваши мидии да улитки, а нормальная еда.

1. Постное красное мясо

Умеренное потребление красного мяса и бекона = адекватная доза лейцина и прочих аминокислот, помогающих нарастить мышечную массу. Куриной грудке такое и не снилось.

2. Особо жирная рыба

Каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 1 300 000+ человек, две трети из них — мужчины. Именно поэтому важно потреблять еду, снижающую риск этих хворей. К таким относится жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами: сардина, лосось, сельдь, палтус. Всего две порции в неделю — и шансы заработать инфаркт / инсульт / бляшку в сосудах снижаются на 50%.

3. Бананы

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В бананах — калий, необходимый для полноценной работы мышц и препятствующий возникновению судорог. Также он стабилизирует кровяное давление. Да и в целом бананы — еда, быстро насыщающая столь необходимой энергией во время заезда. Кого не «спасали» бананы, тот еще «не катался» на велосипеде.

Кто не «спасался» бананами, тот еще не катался на велосипеде

Кто не «спасался» бананами, тот еще не катался на велосипеде

Источник: pinterest.com

4. Бурый рис

Обычная еда покидает организм человека через 3-4 дня. Еда, богатая клетчаткой, — через 1-1,5 дня. К такой относится бурый рис. Продукт — не самый частый гость на прилавках супермаркетов. Но если хотите сохранять тело в «здоровом» весе, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета типа 2, то извольте поискать.

5. Ягоды

Антиоксиданты в составе ягод улучшают память и мыслительные процессы. И это не говоря об их пользе для тела и мышц в частности. Ягоды не стоят баснословных денег, найти их можно везде — в том числе в замороженном виде. В последнем случае делайте с ними молочный коктейль — будет не менее вкусно, и тоже полезно.

6. Куриные яйца

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Куриные яйца = лютеин, железо, белок и желток с его 185-ю граммами холестерина. Блюд с данным продуктом — миллион (+ «яичные» диеты, одна из таких тут), готовить — дело плевое + они — достойная альтернатива вафелькам, сникерсам, печенькам и прочей еде, помогающей вам обрастать вокруг живота «спасательным кругом».

Ешьте вареные яйца — в них меньше калорий

Ешьте вареные яйца — в них меньше калорий

Источник: pinterest.com

7. Помидоры

Овощ богат ликопином — веществом, предотвращающим рак простаты, а также рак желудка и хронический гастрит. Кстати, в томатном соусе ликопина еще больше, чем свежих помидорах (тот случай, когда тепловая обработка не вредит, а помогает).

8. Листовая зелень

Шпинат, листовая капуста и кале (кудрявая капуста) тоже способны поправить состояние простаты — за счет лютеина и зеаксантина. А еще данные вещества защищают от катаракты и возрастной дегенерации желтого пятна — разрушения желтого пятна сетчатки, приводящего к слепоте.

9. Кофе

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Обычный кофе без добавлений практически не содержит калорий, взамен стимулирует работу сердца, помогает взбодриться и еще много чего (подробности тут), особенно когда необходимо проснуться в 06:00 утра, чтобы продолжать выполнять одну из этих программ тренировок.

Кофе = бодрость и минимум калорий. Но это неточно

Кофе = бодрость и минимум калорий. Но это неточно

Источник: pinterest.com

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