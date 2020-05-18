Диарея и провал: как система пищеварения может повлиять на велосипедиста

Как усердно и сколько не тренируйтесь, все усилия тщетны — если не будете заботиться о системе пищеварения. А как это делать?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Готовясь к соревнованиям, велосипедисты (и в целом атлеты), тренирующиеся на выносливость, бросают все силы на поддержание безупречной работы иммунной, гормональной, дыхательной и, в первую очередь, опорно-двигательной систем организма. Каждый четко осознает масштаб последствий потопления хотя бы одной из этих спасательных шлюпок, удерживающих физическую форму и результативность на плаву.

О чем мы задумываемся гораздо реже, так это о состоянии нашего пищеварения. Волнения на этот счет кажутся нам лишними, ведь мы, спортсмены, следим за тем, что потребляем в пищу, не злоупотребляем вредоносным фастфудом и не мучаем свой желудок алкоголем и едким табачным дымом. Нам, ведущим здоровый образ жизни, переживать не о чем. Или же повод есть?

Значение пищеварительной системы в организме

Дело в том, что все системы организма тесно связаны друг с другом, и сбой в одном из его отсеков может повести за собой порчу, казалось бы, совершенно непричастной к поломке детали. Все потому, что органы наши связаны друг с другом лимфатической, нервной и кровеносной системами, и только слаженная работа всех шестеренок дает желаемый результат. И наш ЖКТ в этой цепи — не исключение.

Читай также: Пить и закусывать: 5 принципов здорового питания велосипедиста

Даже если вашему рациону питания позавидует любой нутрициолог, проблема может прийти оттуда, откуда ее не ждали: стресс, эмоциональные и физические перегрузки, недосып, потеря аппетита, гормональный сбой. Система пищеварения, в свою очередь, оказывает влияние практически на все функции организма, и ее безупречная работа избавит вас от ряда «спортивных» неприятностей.

Без правильного питания желаемого результата вам не достичь Источник: pinterest.com

Причины проблем с ЖКТ при аэробных нагрузках

Как бы несправедливо ни прозвучало следующее утверждение, но именно атлеты, вставшие на путь аэробного спорта, вынуждены чаще остальных сталкиваться с проблемами, вызванными расстройством пищеварения.

1. Перераспределение кровотока

Вызвана эта несправедливость тем, что во время длительных физических нагрузок парасимпатическая нервная система перераспределяет кровоток в пользу работающих мышц, затормаживая работу органов, не играющих первостепенной роли в осуществлении движения.

Сделано это в целях сбережения энергии для продолжения физической работы: кровь приливает к тем органам, которые в момент движения больше всего нуждаются в кислороде и питательных веществах, оставляя второстепенные системы обходиться отведенными 20%. И пищеварительная система, являясь самой крупной и энергозатратной, первой попадает под ограничительные меры.

Читай также: Названа самая «сексуальная» группа крови

Работая не в полную силу, желудок уже не может столь резво справляться с возложенными на него задачами, а о переваривании химических гелей, обезболивающих и твердых батончиков и говорить не приходится. Иногда даже привычная, «отрепетированная» еда через десятки километров может вызвать расстройство и несварение. Все это нарушает привычный обмен веществ, вызывает судороги и болевые ощущения, не позволяющие насладиться ездой.

2. Ударная нагрузка в беговом спорте

Ударная нагрузка, характерная для беговых видов спорта, также способна привести к внезапному сбою в работе желудка. Каждый новый толчок с последующим приземлением создают еле ощутимые колебания, распространяющие импульс вверх, от нижних конечностей к желудочно-кишечному тракту.

Эти постоянные вибрации и «сотрясения» и дают тот самый накопительный эффект, в результате которого стенки желудка раздражаются и даже повреждаются, что и приводит к болезненным ощущениям и в некоторых случаях к внезапному расстройству желудка. Чем длиннее дистанция и жестче соударение стопы с поверхностью, тем выше риск повреждения ЖКТ.

3. Эмоциональное перенапряжение

Каждому спортсмену знакомо приятное волнение, слегка щекочущее нервы перед гонкой. Такие переживания естественны и не способны навредить нашему организму, но в отдельных случаях безобидное волнение может перерасти в настоящий стресс, провоцирующий бессонницу и снижение аппетита перед соревнованиями. Все это сказывается и на здоровье кишечника, тесно связанного с нервной системой.

Берегите себя от стресса — он тоже может повлиять на работу ЖКТ Источник: pinterest.com

Превентивные меры

Устранить первую причину (перераспределение кровотока) не так легко, ведь с физиологическими процессами не поспоришь, хотя и здесь можно посодействовать организму:

при необходимости снизить темп, не дожидаясь, что дискомфортные ощущения в желудке пройдут сами собой;

потреблять лишь проверенную пищу, по возможности натуральную, чередуя твердую и жидкую подпитку (сухофрукты/ пюре);

не наедаться и не пропускать пункты питания, потреблять пищу малыми порциями каждые 20-40 минут в зависимости от интенсивности заезда и количества запасов, отведенных на запланированное расстояние;

пить воду маленькими порциями, не дожидаясь наступления жажды, когда хочется влить в себя сразу все припасенные жидкости. Ваш желудок все равно не в состоянии вместить за раз больше одного литра воды, такой объем только вызовет тяжесть и «булькание» в животе во время движения, что приведет как минимум к икоте, а что хуже всего — к рвоте. Делайте по возможности 1-2 глотка каждые 15 минут;

заботиться о своем ЖКТ и вводить в рацион средства, которые улучшают пищеварение и нормализуют микрофлору.

Со второй причиной разобраться уже проще (бегунам):

постарайтесь скорректировать технику бега так, чтобы приземление стало более мягким, это снизит интенсивность колебаний, повреждающих стенки желудка;

не втыкайтесь носками при спуске, двигайтесь расслабленно. Позаботьтесь о питании заранее либо заправьтесь уже после спуска, вызывающего во всем организме сильную тряску.

Читай также: Вскрытие покажет: как хронические стресс и усталость убивают велосипедиста

Что делать с третьей причиной, то есть с эмоциональным напряжением — вопрос лично каждого, так как разбираться придется с индивидуальным психологическим фоном. Здесь вырисовывается единственный выход — научиться контролировать свое эмоциональное состояние до и во время соревнований. Сделать это не так просто, но попытки пересмотреть отношение к происходящему значительно помогут в этом вопросе.

Заведомо настраивайте себя сразу на несколько вариантов развития событий: выигрыш, проигрыш и даже сход с дистанции. Такое отношение поможет избежать сильного разочарования, стресса и последующей депрессии.

Заботьтесь о своем ЖКТ: кормите его только здоровой пищей Источник: depositphotos.com

Роль микрофлоры

Микрофлора играет важную роль в:

синтезе и всасывании питательных веществ;

усвоении некоторых витаминов (прежде всего, витаминов группы В) и гормонов;

работе систем детоксикации организма.

Когда речь идет о преодолении дальних расстояний без видимой на то причины (вроде побега от опасности или добычи пропитания), организм испытывает стресс, и многое может пойти не по плану, в том числе работа ЖКТ. Каждый атлет вынужден однажды испытать дискомфорт, спровоцированный проблемами с пищеварением. Он может привести к значительному снижению темпа, а в ряде случаев и к сходу с дистанции. Но даже в подобных экстремальных условиях мы все еще можем позаботиться о профилактических мерах и снизить риски столкновения с неприятностью. Прежде всего, для адекватного пищеварения организму необходима нормальная микрофлора, ее и следует укрепить в первую очередь.

Причины нарушения микрофлоры

Основным фактором, влияющим на состояние микрофлоры, является качество потребляемой человеком пищи. Под неправильным питанием подразумевается:

избыток углеводной пищи в период подготовки к соревнованиям;

злоупотребление жирной, острой, соленой пищей и некорректно составленные диеты;

недостаток клетчатки, помогающей перистальтике кишечника;

недостаточное или чрезмерное потребление воды.

Читай также: Голодный и злой: 4 признака передозировки углеводами

Несбалансированные диеты могут приводить и к нарушениям работы энтероцитов (клеток эпителия кишечника), влияющих на всасывание питательных веществ в ЖКТ. Недостаток этих веществ, как известно, приводит к изменениям во всем организме. Кроме неправильного питания на микрофлору влияют стрессы, прием антибиотиков, избыток ксенобиотиков в пище.

Одна из возможных причин проблем с ЖКТ — нарушенный водный баланс Источник: pinterest.com

Вспомогательные препараты

Куркума. Играет важную роль в поддержании иммунобиологического барьера в желудочно-кишечном тракте и предупреждает возникновение заболеваний кишечника. Полезное воздействие куркумы на здоровье связано с ее компонентом куркумином, который обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также благоприятно действует на пищеварительный тракт.

Читай также: Почему велосипедисты должны есть яблоки каждый день

Яблоки и сливы. Волокна, входящие в их состав, естественным путем стимулируют процесс пищеварения. Кроме того, эти фрукты богаты полезными биоактивными веществами, которые действуют в пищеварительном тракте как антиоксиданты.

Минеральным компонентом, поддерживающим моторику и перистальтику кишечника, является магний. Он способствует прохождению пищи через кишечник и выведению вредных субстанций. Функционирование мускулатуры кишечника также зависит от магния, как результат — улучшение проходимости кишечника.

Биотин. Это водорастворимый витамин, который тоже играет важную роль в клеточном обмене веществ и важен для здоровья слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.

Бифидо- и лактобактерии. Тоже регулярно используются для стабилизации микрофлоры организма человека. Эти молочнокислые микроорганизмы восстанавливают нарушенный баланс микрофлоры, целостность эпителиальных клеточных образований и стимулируют иммунологические функции слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Включайте в рацион яблоки — они стимулируют процесс пищеварения Источник: depositphotos.com