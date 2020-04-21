Лучше любой спортивной добавки: 7 продуктов с рекордно высоким содержанием цинка

Цинк — один из важнейших элементов для иммунной системы организма. А ведь иммунитет в это тревожное время нужно поддерживать как никогда. В какой же еде содержится много цинка?

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Да, цинк — не белки, не жиры, и не нами всеми обожаемые углеводы. Но это не значит, что не нужно его включать в рацион. Цинк помогает при заживлении ран, в развитии ДНК. А профессор медицинских наук Шарлотта Мартин утверждает, данный элемент на 40% сокращает продолжительность протекания простуды. «Цинк необходим для различения вкуса и запаха», — добавляет коллега Шарлотты, Мартин Михальчик.

Суточная норма потребления цинка. Согласно министерству здравоохранения США, она составляет 11 мг. В наших широтах норма отличается не особо: от 5 до 12 мг/сутки, максимально допустимая доза — 40 мг за 2-5 приемов. Для того, чтобы проглотить столько цинка, не обязательно есть его в добавках, так как содержится элемент в следующих продуктах. Просто включайте ниже описанное в ежедневный рацион — и никакие дополнительные пилюли вам не нужны.

1. Чечевица

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Одна чашка приготовленной чечевицы = 20% суточной нормы цинка. А еще такая «каша» — богатый источник клетчатки и растительного белка. «Заменяйте осточертевшую гречку чечевицей, а то и вовсе можете ее есть вместо мяса — вот вам и разгрузочный для желудка / организма день», — советует Шарлотта Мартин.

Одна чашка приготовленной чечевицы = 20% суточной нормы цинка Источник: menshealth.com

2. Семена конопли

Эти семена сродни выше упомянутой чечевице: чашка = 20% суточной нормы. Как их поедать — вместо орехов или любимых семечек.

3. Темный шоколад

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Одна унция темного шоколада (28,34 граммов) — это от 70 до 85% сухого вещества какао и 8% суточной нормы цинка. Как правило, чем темнее шоколад, тем больше в нем «нашего» элемента. Как поедать данный продукт — советовать вам уж точно не будем.

Одна унция темного шоколада (28,34 граммов) = 8% суточной нормы цинка Источник: menshealth.com

4. Тыквенные семечки

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Три унции (85 граммов) = 8 мг цинка. «Они также являются хорошим источником растительного белка и клетчатки, их можно добавлять в овсяную кашу, сухие смеси и т.д.», — говорит Михальчик. Кроме того, тыквенные семечки имеют приятную хрустящую текстуру, поэтому их можно использовать в качестве альтернативы сухарикам в супах или салатах, или в качестве панировки на мясе или рыбе.

5. Сыр

Три унции Чеддера = 28% суточной нормы цинка. Эксперты советуют перекусывать сыром или добавлять его в салаты, бутерброды.

Три унции Чеддера (85 граммов) = 28% суточной нормы цинка Источник: menshealth.com

6. Яйца

Одно большое куриное яйцо содержит 5% суточной нормы цинка. Ешьте яйца. В каком виде — в любом (кроме сырого). Но прежде, чем пуститься во все тяжкие начать поедать продукт, узнайте про них эти неожиданные три факта

7. Кедровые орехи

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«Бросьте их в салат или поджарьте вместе с овощами. Кедровые орехи содержат около 6,5 мг цинка на порцию в 3 унции», — говорит Михальчик. Вы также можете их есть вместо грецких орехов, или с плавленым сыром / ореховой пастой намазать на тосты и лопать.

85 граммов кедровых орехов = 6,5 мг суточной нормы цинка Источник: menshealth.com