Яйца и мука: 6 продуктов для здорового велосипедиста

Коротко о том, какая еда помогает велогонщикам выходить на «тумбочки», быстро восстанавливаться, и продолжать доказывать всем свое чемпионство.

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1. Куриное филе

Чемпион по соотношению белков / жиров: всего 2% жира на 24% легкоусвояемых белков. А еще в этом мясе есть:

витамин A (РЭ);

витамин B1 (тиамин);

витамин B2 (рибофлавин);

витамин B5 (пантотеновая кислота);

витамин B6 (пиридоксин).

Важно и то, как его приготовите:

100 г поваренной грудки — 27,6 белков / 1,8 жиров;

100 г жареной — 25,2 белков / 7,8 жиров;

100 приготовленного филе на гриле — 19 г белков / 7,1 жиров.

2. Бананы

100 граммов бананов = 21 грамм легкоусвояемых углеводов при низком содержании жира (0,5 грамма). А еще, съев 4 банана в сутки, восполните суточную потребность в калии и магнии. К тому же этот фрукт нормализует работу сердца и поднимает уровень гемоглобина. Не говоря уже о том, что в бананах тонны глюкозы, фруктозы и сахарозы, мгновенно заряжающих энергией.

3. Молочные продукты

Из-за повышенного содержания лактозы пить молочные продукты рекомендуется строго после еды (лактоза замедляет процесс пищеварения). И да: многие стараются пить обезжиренную молочку. А ведь они не знают, что часто процесс очистки продукта от жира избавляет его вкуса и полезных веществ. Благо, и на это правило есть исключение — греческий йогурт.

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Этот продукт так же богат белками, но от природы практически не содержит жиров / минимум углеводов и сахара (в пику современным магазинным йогуртам). Именно поэтому он входит в рацион не только профессионалов, но и всех неравнодушных к своему здоровью и фигуре. Приготовить греческий йогурт своими руками — затея несложная, смотрите:

4. Яйца

В куриных яйцах соотношение белков, жиров и углеводов следующее: 13,61 г / 14,84 г / 0,83 г. Что касается вареных яиц, ситуация отличается не принципиально: 12,58 г / 10,61 г / 1,12 г (все цифры — из расчета на 100 граммов). А еще это продукт, из которого можно на скорую руку приготовить почти миллион блюд. Именно поэтому куриные яйца входят в рацион практически каждого ведущего активный образ жизни человека.

5. Мучные изделия

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Это так называемые «долгоиграющие» (медленные) углеводы. Они на протяжении длительного периода времени снабжают энергией, и поэтому так любимы велосипедистами. У некоторых велогонщиков мучные изделия могут и вовсе составляют до 50% калорийности рациона. Так что да здравствую макароны!

6. Крупы

Овсянка . Богата клетчаткой, нормализует пищеварение, быстро усваивается организмом.

. Богата клетчаткой, нормализует пищеварение, быстро усваивается организмом. Бурый рис. На 100 граммов продукта — 70 граммов сложных углеводов.

Ну а про пользу гречки и прочих «народных» круп мы писали тут. Питайтесь правильно и будьте здоровы. Особенно в это тревожное время (спасибо, коронавирус и карантин).

Овсяная каша — то, что вам поможет ехать долго Источник: pinterest.com