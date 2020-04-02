Правильное питание — это не только по 600 ватт в ногах, но и хорошее самочувствие. Зависит это от многих факторов, в том числе от количества приемов пищи. Так сколько раз в день нужно питаться велосипедисту?

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Прежде, чем ответить на вопрос, сколько раз в день питаться велосипедисту, давайте определим нашу (то есть вашу) цель, и только потом, в зависимости от нее будем строить наш режим.

Как питаться велосипедисту, чтобы похудеть

1. Дробное питание

При такой диете суточную норму калорий нужно разделить на несколько небольших приемов пищи. То есть питаться регулярно, но по чуть-чуть. Бонус: данная диета помогает снизить уровень глюкозы и холестерина в крови, не говоря уже про лишние килограммы, которые начнут таять на глазах.

2. Питание два раза в сутки + перекус

Первый из приемов пищи — завтрак, пропускать его ни в коем случае нельзя. Он должен быть самым сытным и сбалансированным, состоять из белков / жиров / медленных углеводов.

Перекус — легкий, вечером, минимум за 2-3 часа до сна. Должен состоять из цитрусовых, натурального йогурта или кефира, легких овощей и / или орехов.

3. Непродолжительный голод

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На протяжении всей недели питание должно быть легким, полезным + соблюдение питьевого режима. Седьмой день — неприкрытая голодовка. Это поможет очистить организм от шлаков, токсинов. Ах да: пить в этот день разрешается, но только чистую не газированную воду.

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Сколько раз в день нужно питаться велосипедисту для поддержания веса

Текущий вес устраивает? Значит, основная задача — его сохранить. Идеальный вариант для этого — классическое трехразовое питание. Это позволяет не толстеть, контролировать вес, предотвращать недоедание / переедание, бороться с голодом и снижать количество перекусов (а то и вовсе избавиться от них). Подавляющее большинство из нас на такой «диете» сидит с детства, и привыкать к ней особого труда не составит.

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Бонусы: трехразовое питание ускоряет метаболизм и не перегружает сердечно-сосудистую систему. Главное — соблюдайте сбалансированное сочетание всех ингредиентов для каждого приема пищи. И не забывайте пить водичку, желательно не менее двух литров в сутки.

Для поддержания веса питайтесь регулярно. Классическая «схема» — 3 раза в сутки Источник: depositphotos.com