Как укрепить иммунитет велосипедисту: 2 самых важных витамина

Весенний авитаминоз и карантин — идеальное время для того, чтобы заняться здоровьем. Начнем с защитных реакций организма, иммунитета в частности. Как укрепить иммунитет велосипедисту — помогут витамины. Какие?

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Общеизвестно, что к весне запас витаминов в организме человека истощается, а у некоторых людей – и вовсе иссякает. И это, конечно, проблема – особенно, если принять во внимание еще и невысокую «зимнюю» физическую активность, и оставляющий желать лучшего рацион холодного времени года. Отсюда наши усталость, упадок сил, недостаток энергии, восприимчивость к инфекциям и вирусам – и потребность в дополнительных витаминах. Сезонных фруктов и овощей, способных пополнить витаминные запасы организма, немного – они появятся и станут доступными только через пару месяцев, а это значит, что и сбалансированным питанием проблему не решить. Но ведь для работоспособности и укрепления иммунной системы нам так необходимы витамины С и D в достаточном количестве!

Как укрепить иммунитет — витамин С

Витамин С, известный как аскорбиновая кислота, абсолютно необходим для крепкого, устойчивого иммунитета и усиливает способность организма противостоять инфекциям. Он поддерживает нормальную работу иммунной системы, обладает антиоксидантным действием – защищает от повреждений, вызванных свободными радикалами, и это доказанный факт. Но вот сложность: витамин С растворяется в воде, а значит, наш организм не способен его накапливать, поэтому важно следить за регулярным пополнением его запаса.

Рекомендуемая суточная доза витамина С составляет не менее 80 мг, но она может быть увеличена, согласно рекомендациям врача, в периоды авитаминоза и эпидемий – до 500-1000 мг в сутки.

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«Сложно перечислить все полезные свойства витамина С, ведь он «участвует» во многих процессах, происходящих в человеческом организме. Мы можем не замечать дефицит сегодня, но снижение потребления витамина С делает человека более восприимчивыми к болезням в течение долгого времени, поэтому настоятельно рекомендуется следить за диетой, сбалансированным питанием и использовать в случае необходимости различные виды добавок», – считают эксперты-диетологи.

Апельсины — богатый источник витамина С. Обязательно включите продукт в рацион Источник: pinterest.com

Витамин D

Витамин D также поддерживает иммунную систему в надлежащем состоянии. Как показали исследования, он играет ключевую роль в активизации нашей резистентности, а это означает, что люди с пониженным уровнем витамина D более склонны к заболеваниям верхних дыхательных путей и заражению определенными заболеваниями. Мы знаем, что 80% человеческой потребности в витамине D можно удовлетворить, благодаря солнечному свету, а оставшиеся 10-20% – с помощью сбалансированного питания, но в большинстве случаев этого недостаточно. Чего только не придумывают люди, чтобы «добрать» недостающее количество этого важного витамина! Некоторые, например, даже посещают солярий, но, на самом деле, так проблему не решить: искусственный свет не заменит природный, если речь идет о витамине D.

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Несколько лет назад медицинские работники заявили: к концу зимы и в начале весны подавляющее большинство европейцев могут испытывать дефицит витамина D, и даже здоровая сбалансированная диета не компенсирует эту недостачу. Поэтому, наряду со здоровым питанием, весной просто необходимо вводить в рацион этот витамин в качестве добавки. Это хорошая идея и способ укрепить иммунитет велосипедисту, особенно для времени года, когда на улице не так много солнца, или, когда нам необходимо долгое время находиться в помещении. Рекомендуемая суточная доза витамина D составляет 1500-2000 МЕ (40-50 мкг).

Как укрепить иммунитет — катайтесь на солнце, пусть организм вырабатывает витамин D Источник: pinterest.com