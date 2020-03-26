Когда сахар уже не лезет: 7 продуктов-заменителей для велосипедиста

Активный образ жизни и в частности велоспорт многих из нас вынуждает есть много сладкого со всеми вытекающими последствиями. Как есть меньше сахара и при этом не страдать от нехватки углеводов?
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Решение на поверхности: заменить продукт не менее сладкими, но более полезными аналогами. Чем?
1. Сухофрукты
В сухофруктах тонны глюкозы, фруктозы и минимум сахарозы, а еще витамины и полезные микроэлементы. Вместо сахара добавляйте эту пищу в каши и другие полезные завтраки.
2. Замороженные / консервированные фрукты да овощи
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Консервированные бананы, персики, и даже сладкий картофель — все они тоже придадут сладкого привкуса вашей еде. Совет экспертов: всегда имейте в холодильнике банку консервированных ананасов — на случай, если вас внезапно застанет неистовое желание приготовить экзотическое блюдо (например, одно из этих очень калорийных блюд).
Как есть меньше сахара — замените его замороженными фруктами Источник: depositphotos.com
Как есть меньше сахара — замените его замороженными фруктами
Источник: depositphotos.com
3. Ореховая паста
Ее можно добавлять практически во все: от протеиновых батончиков (как такие приготовить своими руками — читайте тут) — до основных блюд. Но имейте ввиду: ореховая паста — штука катастрофически калорийная. Чрезмерное употребление оной может привести к побочному эффекту: не влезете в любимые «велосипедки».
4. Темный шоколад
Он стимулирует выработку эндорфинов, прибавляет в IQ, не содержит (или мало содержит) сахара… Одни плюсы. С ним можно (и нужно) готовить любой десерт (даже вот эти вафельки). Ищете способ есть меньше сахара без особого ущерба собственному психологическому здоровью — присмотритесь именно к этому продукту.
5. Греческий йогурт
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Крайне полезный для пищевода и в целом здоровья напиток. А еще он хорошо утоляет жажду, помогает худеть, полезен для костей и суставов, улучшает состояние сосудов, очищает организм от избытка соли, улучшает иммунную систему, и не содержит сахара, особенно если готовить собственноручно и согласно следующему рецепту:
6. Специи
Ваниль, корица, гвоздика могут и обязательно создадут ощущение сахара в блюде. Используйте их. Но заранее убедитесь, что в их составе уже нет добавленного подсластителя.
7. Орехи
Как усилить вкус блюда, не используя сахар — добавьте орехи, и результат не заставит себя долго ждать.
Как есть меньше сахара — замените его орехами Источник: depositphotos.com
Как есть меньше сахара — замените его орехами
Источник: depositphotos.com
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