Как правильно питаться, чтобы оставаться здоровым во время эпидемии

Согласно данным, указанным в журнале Nature, 90% различных заболеваний связаны с вредным питанием. Как правильно питаться, чтобы не болеть? Ответы на вопросы — на страницах Bike&Me.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Как правильно питаться — готовьте на пару

Ученые из Китая утверждают: готовка на пару сохраняет во фруктах и овощах полезные для организма и иммунитета каротеноиды. Решили приготовить курочку? Лучший маринад для нее — из оливкового масла, чеснока и лимонного сока, а не майонеза да специй.

Если в хозяйстве имеется мультиварка, — это рай: девайс быстро и качественно все сделает за вас, сохранив в продуктах максимум полезных микро- и макроэлементов. Примите к сведению.

Микроволновка

Читай также: 9 добавок к рациону, в которых нуждается каждый велосипедист

Если у вас умная микроволновка, задумайтесь над тем, чтобы готовить мясо в ней (вместо сковородки) — так в продукте образуется гораздо меньше гетероциклических аминов (рак, прощай). И следите за тем, чтобы еда к пластику не прикасалась— во избежание попадания в пищу бисфенола-А. Вместо пленки — использовать бумагу для запекания, альтернатива — бумажные салфетки.

Как правильно питаться, чтобы не болеть — планируйте рацион Источник: pinterest.com

Знайте, чем питалось ваше мясо

Часто на полках супермаркетов — мясо, выращенное на антибиотиках и прочей химии. «Поедая его, вы отравляете свой организм тем же, чем травили животинку», — утверждает диетолог Коннер Миддельманн-Уитни. Если вдруг есть возможность, то выбирайте для стейка лучшее (или хотя бы наименее «отравленное») мясо.

Со сладким — без фанатизма

Сладкое может быть причиной повышенного давления. Хронически повышенное давление может быть причиной всего: от рака печени и желчного пузыря — до инсульта (по данным журнала PLOS Medicine). Хотите быть здоровым (особенно в это тревожное время), ешьте меньше сладкого.

Разнообразие в рационе

Читай также: Чем питаются топовые велосипедисты: 14 китов мощного рациона

Специалисты из Университета Монреаля утверждают: «Если есть больше 23 разных овощей и фруктов в неделю, можно снизить риск заболеваний на 73%». Диетолог Миддельманн-Уитни с канадцами согласен: «Во избежание возникновения различных заболеваний, лопайте разные овощи с каждым приемом пищи и разные фрукты между».

Всем здоровья!

Как питаться, чтобы не болеть — сделайте рацион максимально разнообразным Источник: depositphotos.com