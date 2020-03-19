Нет коронавирусу: как мыть овощи и фрукты, чтобы ими не отравиться

Covid-19 продолжает бушевать. А кушать все равно хочется, особенно свежие фрукты да овощи, ведь за окном весна, авитаминоз. Как их мыть, чтобы не отравиться?
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Ящики для хранения фруктов и овощей в холодильнике — самые грязные места: они неделями, месяцами (а у некоторых — годами) собирают пыль, песок, бактерии, микробы… Это идеальные места для размножения инфекций. Достать оттуда продукты и подержать их пару секунд под проточной водой — этого, понятное дело, мало. Так как же мыть фрукты и овощи, чтобы ими не отравиться?
Давайте обо всем по порядку.
1. Хранение
Лучше всего хранить в пакетах, а не просто в ящиках. И не забыть раскрыть эти пакеты — чтобы не образовывались влага и плесень.
2. Как мыть
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Сперва подержать 30-60 секунд под проточной водой. Может показаться, многовато как для одного помидора. Но овчинка стоит выделки: каждая капля снижает ваши шансы пасть жертвой смертельно опасного covid-19. И не вздумайте тратить деньги на специальные средства для мытья овощей: обычная проточная вода ничуть не хуже справляется с поставленной задачей.
Тщательно вымывайте фрукты и овощи перед их употреблением Источник: depositphotos.com
Тщательно вымывайте фрукты и овощи перед их употреблением
Источник: depositphotos.com
3. Во время промывки
Тщательно трите кожуру: с мягкими фруктами да овощами — деликатно, с твердыми — можно и пожестче. А для чистки и промывки труднодоступных мест (например, брокколи, цветной капусты, попки яблок и т.д.) используйте зубную щетку. Последнюю после использования — в посудомойку или тщательно прополоскать под проточной водой.
Трите даже те овощи и фрукты, с которых потом будете снимать кожуру, ибо нож, которым все это дело порежете, обязательно занесет бактерии снаружи вовнутрь.
4. Сушка
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Обычно овощи да фрукты не требуют сушки, чего не сказать про листовые (капуста кале, мангольд и шпинат) — грязь легко прилипает к их листочкам. Что делать с последними:
- окунуть на несколько минут в миску с водой;
- высушить.
Согласно последним исследованиям, правильное мытье и сушка могут удалить до 98% микробов на свежих фруктах и овощах.
Победим коронавирус мытыми фруктами-овощами и регулярными тренировками Источник: pinterest.com
Победим коронавирус мытыми фруктами-овощами и регулярными тренировками
Источник: pinterest.com
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