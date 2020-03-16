Питание во время сушки: главные советы жаждущим выглядеть рельефно

А также правда ли, что во время сушки едят лишь белок? Ответы на эти и другие вопросы про питание во время сушки читайте на страницах Bike&Me.
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Питание во время сушки. Основные правила
- Нужно считать каждую потребляемую калорию, а также белки, жиры и углеводы (КБЖУ). Делать это своими силами — дело несложное, но муторное. Благо, на дворе XXI век и существует миллион приложений, созданных для ведения данного подсчета.
- Долой из рациона алкоголь, жареное, сладкое, соусы, майонезы. Побольше свежих овощей, салаты заправлять растительным маслом. Без перееданий.
- Есть побольше каш / исключить сахар и муку в любом виде / не злоупотреблять фруктами, так как в них много углеводов из фруктозы.
- Пить больше воды (чай, кофе, бульоны не в счет). Супы — только овощные, никаких поджарок.
Калорийность рациона
Составляется в индивидуальном порядке для каждого. Обычно этим должен заниматься диетолог. Основное внимание уделяется жирам:
- мужчинам — 0,8-0,5 граммов в день (в таком режиме — не более месяца);
- женщинам — не менее 1 грамма на 1 кило живого веса.
Одна из основных формул при питании на сушке:
- белки — 1-2 г на 1 кг веса;
- жиры — 1 г;
- углеводы — 2–4 г;
- все это нужно вписать в 1500-2000 ккал.
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Важно: в сутки съедать не менее 1200 ккал, в противном случае для организма — стресс (жирок нагуливали годами, а тут внезапный голод). Главное — не гнаться за мгновенным результатом, просто увеличивайте физические активности и следите за результатами. Последние должны появиться в среднем спустя 2 недели.
- Для самых нетерпеливых: сделайте замеры веса, окружностей тела, фотографии до начала сушки и в интересующий момент.
Питание во время сушки — это в сутки съедать не менее 1200 калорий Источник: depositphotos.com
Питание во время сушки — это в сутки съедать не менее 1200 калорий
Источник: depositphotos.com
А правда ли, что нужно есть один белок
Начнете лопать лишь белок — тут же появятся проблемы с печенью и почками. Есть нужно все согласно выше указанной формуле, жиры и углеводы не исключать. И диеты придерживаться только после одобрения ее врачом. И да, понимайте: количество потребляемых КБЖУ меняется в зависимости от этапа сушки и состояния тела.
Сушиться самостоятельно — можно?
Да, если вы — опытный спортсмен и хорошо знаете свой организм. Но даже в этом случае не забывайте про врача и анализы. Имеются сомнения в том, сможете ли справиться самостоятельно — к специалисту (тренер, диетолог). Он поможет грамотно скорректировать программу тренировок и / или питание во время сушки.
Как долго сидеть на диете
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Все зависит от преследуемой цели. Если это соревнования для конкурса по бодибилдингу, то процесс может занять до шести месяцев, кому-то хватит и трех. Важно: из сушки выходить нужно плавно и аккуратно, привычные продукты в рацион добавлять постепенно. Тренировки — продолжать, но сбавлять интенсивность и объем. Удчаи!
При питании во время сушки нельзя исключать жири и углеводы Источник: depositphotos.com
При питании во время сушки нельзя исключать жири и углеводы
Источник: depositphotos.com
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