Сахар, прощай: почему весной стоит отказаться от сладкого велосипедисту

Забиваем гвозди в гробовую доску тяги к сладкому.

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Во-первых, весной сахар вступает химическую реакцию с белками, в частности коллагеном и эластином, отвечающими за состояние вашей кожи. Сахар разрушает эти белки, что негативно сказывается на внешности (привет, морщины), особенно когда этот «салат» еще и ультрафиолетом (то есть солнечными лучами) поливают. Ну а во-вторых, сахар «тупой и депрессивный». Почему так?

Исследование

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Собрали респондентов, провели эксперимент… В общем, «классика» жанра «британские ученые». В ходе исследования было установлено: люди с «депрессивными наклонностями» страдают от нехватки гормона BDNF. А сахар еще и подливает масла в огонь, снижая количество данного вещества.

Сахар бьет по гормонам, чем стимулирует депрессию Источник: pinterest.com

Еще одно исследование

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В ходе еще одного эксперимента эксперты установили: помимо депрессии сахар может еще и увеличивать чувство беспокойства. То есть пироженка, которой заедаете расстройство (не проехали 100 км за желаемые 3 часа) если и поможет, то совсем на чуть-чуть. А вслед за ней придет «расплата».

Сахар может стать причиной резкой усталости и беспокойства Источник: pinterest.com

Память и головной мозг

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Финальный гвоздь в гробовую доску тяги к сладкому: подопытные крысы, которых подкармливали сладеньким, значительно «оглупели». Причина: сахар разрушил связи между клетками мозга, отвечающими за память и обучаемость.

Читатели и читательницы Bike&Me, делаем выводы. И да: вместо сладенького нам есть что предложить: рецепты полезных батончиков + вкусная пицца (есть даже вариант для вегетарианцев).

Ешьте здоровое — будете чувствовать себя здорово Источник: pinterest.com