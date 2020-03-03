Идеальный завтрак: каким должен быть и почему начинаться с ужина

Продолжаем разбор полетов на предмет первой пищи + как заставить себя есть по утрам, и из чего должен состоять идеальный завтрак.
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Вы наверняка перечитали уже миллион статей про то, каким должен быть идеальный завтрак (в том числе велосипедиста). Поздравляем: сейчас этот список пополнится на еще одну. Ну, давайте обо всем по порядку.
Метаболизм
Согласно исследованиям, проведенным в Mayo Clinic (и многих других научных центрах), потребление пищи в первый час после пробуждения ускоряет метаболизм на 10%! И при этим было подмечено, что люди с избыточным весом завтракают в 2,5 раза реже стройных сограждан. Если вы относитесь к первым — задумайтесь!
Причины игнорирования завтрака
1. Нет привычки
Одна из причин, из-за которой человек не завтракает — отсутствие привычки. Как это решить — начинайте по утрам трескать орешки, сухофрукты, кусочек сыра… И так каждый день. Со временем увеличивайте порции. Результат не заставит себя долго ждать. Но только не переедайте.
2. Плотный ужин
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Еще одна причина игнорирования завтрака — плотный ужин. Вы засыпаете, а пищеварительный тракт работать продолжает. Это фейл по всем пунктам: для количества инсулина в крови, для сна, для того же пище-тракта, для самочувствия утром…
Бороться с этим поможет только сила воли: откажитесь от еды за пару-тройку часов до сна — и утром вас разбудит голод. Два зайца одним выстрелом: еще и научитесь рано просыпаться, чтобы выкатиться на утреннюю тренировку.
Утренняя тренировка — лучший способ быть в хорошем настроении со старта дня Источник: pinterest.com
Утренняя тренировка — лучший способ быть в хорошем настроении со старта дня
Источник: pinterest.com
Идеальный завтрак
Все привыкли: идеальный завтрак — овсянка + бананы. И все замечают: уже через час после такого снова хочется кушать. Причина? Заключается в том, что ночью тело за счет белков восстанавливает ваши поврежденные мышцы. И утром ему нужно пополнить резерв. А вы его кашей сложно-углеводистой… Сколько «углями» себя не пичкайте, голод все равно будет грызть: до тех пор, пока не положите в себя правильный продукт.
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Еще одна причина голода — высокое содержание инсулина в крови. Утром его в вас крайне много, особенно если плотно поужинали перед сном. Добавляете сложных углеводов — и содержание гормона уже зашкаливает. Результат — все тот же голод, даже после еды.
Именно поэтому все советуют завтракать чем-то белково-углеводным. Например, бутерброд из сыра и хлеба цельнозернового, или яичница с тостами, творог с гранолой, йогурт с хлопьями… — вариантов тьма (больше тут).
Идеальный — завтрак, в котором присутствуют и белки, и углеводы Источник: pinterest.com
Идеальный — завтрак, в котором присутствуют и белки, и углеводы
Источник: pinterest.com
Углеводы или белки?
Если миксовать белки с углеводами по каким-то причинам не получается, делайте выбор в пользу белков, потому что они:
- необходимы телу для восстановления мышц;
- не вызывают скачков инсулина в крови (в пику углеводам);
- улучшают работу сердечно-сосудистой;
- активизируют расщепление жиров.
А также употребление 25-30 граммов белков на завтрак ускоряет метаболизм на 10-15%! Делайте выводы. Принимайте меры. Удачи.
Белки — must have завтрака каждого велосипедиста Источник: pinterest.com
Белки — must have завтрака каждого велосипедиста
Источник: pinterest.com
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