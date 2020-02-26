Самая «свежая» причина отказаться от любимого фастфуда велосипедистам

Недавно австралийские ученые провели исследование, в рамках которого установили еще одно пагубное влияние жирной пищи на организм велосипедиста. Читайте подробности на Bike&Me.

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Эксперимент

Количество респондентов — 110 здоровых человек, увлекающихся ездой на велосипеде (здоровые студенты в возрасте от 20 до 23 лет). Их разделили на 2 группы:

группа 1 : ели здоровую пищу;

: ели здоровую пищу; группа 2: «сидели» на фастфудах, бельгийских вафлях и прочей жирной еде.

Подопытным в начале и конце эксперимента (7 дней) приходилось завтракать в лаборатории, после чего — проходить тест на память + оценить собственное желание съесть что-то вредное.

Результат

За участниками второй группы была замечена ухудшенная работа гиппокампа: они словно забывали, что недавно ели, в результате чего хотели питаться снова. Ученые объясняют это негативным влиянием фастфуда и жирной пищи в целом. Такая еда нарушает контроль над аппетитом и вызывает сбои в работе все того же гиппокампа — части мозга, отвечающей за формирование эмоций.

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Еще один печальный результат: спустя неделю эксперимента респонденты группы 2 испытывали чувство голода и желание уничтожать жирное, даже если недавно покушали и теоретически должны были быть сытыми.

«Сложно отказаться от фастфуда, его хочется лопать снова и снова. А ведь это наносит все больший вред вашему несчастному гиппокампу. А вслед за этим ждите ожирение и сахарный диабет», — отмечают австралийские ученые.

Любовь к фастфудам оседает на «боках». Будьте избирательны в выборе пищи Источник: pinterest.com

Подводя итоги

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Украинская поэтесса Леся Украинка в стихотворении «Як дитиною, бувало…» писала: «Щоб не плакать, я сміялась…». Давайте же следовать ее примеру: не заедать печаль шавермой, а вместе с Kyiv Cycling Squad и Bike&Me радоваться началу весны и прощаться с несезоном 2020 этим велозаездом.

Лайфхак от Bike&Me: как есть меньше фастфудов — больше катайтесь на велосипеде Источник: pinterest.com