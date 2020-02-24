Хочу сладенького: 6 способов урегулировать потребление сахара

Поедание сладкого — давняя привычка, подстерегающая на каждом шагу. У многих она ассоциируется с комфортом и праздником. А по факту вместо этого сладкое вредит здоровью и укорачивает век. Будем с этим бороться.

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Как урегулировать потребление сахара велосипедисту? Сперва присмотритесь, что вы едите и когда. А затем следуйте ниже описанным советам.

1. Правильный полдник

Если после обеда тянет «на сладенькое», включите в свой рацион полдник. И состоять он должен из свежих фруктов да овощей, греческого йогурта. Никаких конфет, печенья, вафелек.

2. Планирование

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Тщательность, с которой планируете интервальную тренировку, заезд выходного дня, будние, отпуск… Точно так же тщательно планируйте свой рацион. Исключайте в нем продукты с содержанием сахара. И знайте: формировать список, ходить с ним по супермаркету и приезжать на работу с судочками — вещь не зазорная.

Планируйте еду так же тщательно, как планируете свои тренировки Источник: pinterest.com

3. Каждые 3 часа

Спустя пару-тройку часов после трапезы снова хочется кушать? Потребляйте больше белков и клетчатки. Они в пику сладкому надолго дарят чувство сытости. И, кстати, насчет белка. Как думаете, в каком мясе его больше? Не думайте, читайте ответ тут.

4. Специи

Куриная грудка с гречей уже в «печенках сидят»? Хочется разнообразия? И мысли предательски витают вокруг «Наполеона»... (торт, а не коньяк)? Эксперты советуют «неожиданный» выход из ситуации: продолжать есть гречу с куриной грудкой. А дабы придать осточертевшему блюду новый вкус, приправить все это новыми специями. Благо, таких сегодня хватает.

5. Меньше, но чаще

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Еще один способ урегулировать потребление сахара и в целом пищи — есть меньше, но чаще. В редакции Bike&Me, например, завтракают два раза. Точно столько же раз обедают, затем полдник, ужин… Так что не удивляйтесь, если вдруг к нам заглянете, а мы «ом-ном-ном»…

А что важнее для вас? Источник: pikabu.ru

6. Пробуйте новое

Новые фрукты и овощи, рецепты, специи, ингредиенты, их комбинации… Экспериментируйте. И всегда будьте сыты. И счастливы.