За сахар родину продам: 10 признаков нехватки белка

На дворе XXI — век диет, основанных на увеличении количества потребляемого протеина и снижении углеводов. Но даже в это время многие живут в условиях нехватки белка. Как понять, что вы — один из таких?
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Белок необходим для различных функций организма, включая набор мышечной массы и быстрое восстановление, обуздание голода и стабилизацию уровня сахара в крови, а также рост здоровых волос и ногтей. Если испытываете нехватку белка, это может повлиять на многие факторы, почти на все: от веса — и до до настроения.
«За раз наши тела могут поглощать от 20 до 30 граммов протеина», — говорит Сара Миркин, профессиональный диетолог, автор книги «Fill Your Plate, Lose Your Weight» (21-дневный план снижения веса для персон в возрасте 40+ лет). Миркин рекомендует съедать не менее 20 граммов белковой пищи за каждый прием. Потребление этой суммы поможет оставаться довольным жизнью и иметь достаточно энергии для тренировок в течение дня.
Тем не менее, есть признаки того, что ваше тело испытывает нехватку белка. Что за признаки?
1. Много тренируетесь, но жир не уходит
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Когда в качалке поднимаете железо или крутите педали с низким каденсом (особенно при езде в гору), в мышцах образовываются микро-разрывы. Чтобы обеспечить быстрое их «заживление», восстановление и прирост массы, тренировку нужно запивать протеиновым коктейлем или заедать этими блюдами. В противном случае организм начинает есть белки, а жир — откладывать про запас. Отсюда ваш живот и остается таким же необъятным.
Много тренируетесь, а жир не уходит — у вас нехватка белка Источник: pinterest.com
Много тренируетесь, а жир не уходит — у вас нехватка белка
Источник: pinterest.com
2. Постоянное желание сахара и углеводов
Сахар вызывает резкие скачки количества инсулина в крови, затем такое же резкое снижение. Процесс сопровождается упадком сил, ухудшением настроения, повышением аппетита. Как бороться — не тянуться в буфет за очередной шоколадкой, а съесть куриную грудку, тунец, индейку… Белок поможет обуздать голод и инсулин.
3. Сухая и шелушащаяся кожа
Раньше была сияющая, а сейчас вялая, морщинистая и шелушащаяся кожа? Поздравляем:
вам нужен Pantene Pro-V у вас нехватка белка. «Все потому, что аминокислоты — строительный материал для наших кожи, волос, ногтей», — объясняет Стивен Бауэрс, автор книги «Secrets of the Healthiest People».
4. Голод спустя час после трапезы
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Углеводы быстро усваиваются (особенно на фоне с белками и жирами). Поэтому короткое время после еды вы снова будете желать что-то пожевать. Во избежание такого Миркин советует планировать рацион так, чтобы он состоял из:
- белков — на 40%;
- жиров — на 30%;
- углеводов — на 30%.
Формируйте рацион так, чтобы каждый прием пищи содержал 40% протеина Источник: pinterest.com
Формируйте рацион так, чтобы каждый прием пищи содержал 40% протеина
Источник: pinterest.com
5. Все время усталость
«Протеин заставляет чувствовать себя бодрее, а вот углеводы могут вызывать сонливость», — утверждает Миркин. Кстати, к подавленному состоянию еще может привести дефицит железа. А оно обычно содержится в продуктах, где имеется много вещества, ради которого все мы тут сегодня собрались: бобы, киноа, говяжий фарш, куриная печень. В этих же food'ах, как понимаете, много и белка.
6. Выпадение волос
Вернемся к волосам. Если они у вас не просто ломкие, а уже и выпадают, то это откровенный, неприкрытый, явный и кричащий признак того, что у вас катастрофа. «Завязывайте со своей диетой и начинайте налегать на мясо + растительный белок: надо срочно восполнить нехватку всех 9-ти аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно», — советует Миркин.
7. Вы худеете, но в старые велошорты все еще не влезаете
Бывает такое: вес уменьшился, а объемы — нет. Это означает, что теряете мышцы, а не жир. Да, если вам 40+, это нормально. Но ссылаться на возраст — решение крайне опрометчивое. Советуем отложить в сторону конфеты, перечитать пункт 1 и начать нормально питаться + продолжать так же нормально тренироваться.
8. Вы капризничаете
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За счет предоставления организму строительного материала для выработки гормонов серотонина и дофамина протеин поднимает настроение. А вот нехватка белка = депрессия, беспокойство, недовольство любимым Bianchi Oltre XR4… А как можно быть недовольным велосипедом, который — само совершенство...?
9. Вздутие живота
Даже если избегаете еды, из-за которой могут быть вздутие живота + отеки лодыжек, рук, лица, все равно это может не спасать от выше перечисленных симптомов — если едите мало
мяса. «Аминокислоты (производное от белка) необходимы для поддержания адекватного баланса жидкости внутри и снаружи клеток вашего тела, — говорит Миркин. — Срочно верните организм в равновесие, добавив в блюда больше белка!».
10. Вы часто болеете
Белок — источник антител, «солдатиков», из которых состоит ваш иммунитет. Дефицит вещества = армия разбита. «А еще еда с белком содержит цинк, играющий не менее важную роль в борьбе организма с инфекциями», — утверждает Миркин.
Подавленность и слабый иммунитет — главные признаки нехватки белка Источник: pinterest.com
Подавленность и слабый иммунитет — главные признаки нехватки белка
Источник: pinterest.com
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