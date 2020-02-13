Есть меньше и не голодать: 7 рецептов для велосипедиста

Да помогут эти советы вам не объедаться и при этом оставаться сытым да счастливым!

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1. Предварительная загрузка

Собрались в ресторан? Предварительно проглотите продуктов на 200 калорий, в составе которых должно быть 15 граммов белка. Так гарантированно меньше съедите в перспективе. Как выглядят 200 ккал: яблоко с острым сыром или коктейль из белковой сыворотки.

2. Вовремя остановиться

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Заканчивайте поглощать пищу до того, как набьете пузо до упора. Как научиться это делать? Давайте представим датчик уровня топлива для вашего желудка. Когда пусто — отметка «0», когда живот полный — «10». Во время трапезы нацеливайтесь на «5-7» и никогда не допускайте падения уровня топлива ниже «3». То есть начинайте питаться до того, как почувствуете острый голод, и не наедайтесь до состояния «сейчас тресну».

Как не переедать — никогда не глодайте + заканчивайте с едой до того, как будете сыты Источник: pinterest.com

3. Жуйте

Исследование: велосипедисты, пережевывавшие пищу 40 раз, поглощали на 12% меньше тех, кто совершал всего 12 движений челюстью. Намек понятен?

4. Ресторанный критик

Не просто глотайте. Изучайте пищу, ее текстуру, вкус, запах… Думайте о том, как она попала на ваш стол. Британские ученые доказали: данный процесс создаст приятные воспоминания, которые помогут вам дольше оставаться сытым. От себя добавим: так еще и не будете из тарелки выметать все, словно пылесос.

5. В магазин — сытым

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Доказано не раз: голодный покупатель выбирает калорийные продукты. А еще он их покупает больше необходимого. Так что следующий раз, когда соберетесь в супермаркет, предварительно съешьте одно из этих блюд. И покупайте все строго по заранее составленному списку.

Перед походом в магазин съешьте что-нибудь. Например, фрукт или овощ Источник: pinterest.com

6. Посуда

За последние 100 лет в США средний размер тарелки вырос на 23%! Так что неудивительно, почему американцы такие… упитанные. Давайте же будем другими! Давайте есть небольшими порциями из таких же небольших тарелок! И не забывать, что делать это нужно регулярно.

7. Размер порции

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Все порции с приставкой «биг-», «супер-», «двойной» — все это явно больше размеров порций, рекомендованных диетологами. Так что с такими блюдами и специальными предложениями будьте начеку. И помните: лучше заказать добавку, чем добираться до дома ползком.

Чем больше тарелка, тем больше захочется в нее положить. Ешьте из маленькой посуды Источник: pinterest.com