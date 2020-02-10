Как питаться, чтобы не клонило в сон, а хотелось на тренировку

Часто бывает: едва проснулся — и снова хочется спать. А если таки добрался до работы и там плотно пообедал — то и вовсе «авария»: хочется спать, тренировкой и не пахло… Как с этим бороться велосипедисту?

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Самый простой способ победить желание спать — приехать на работу на велосипеде (как это делать безопасно — читайте тут). Такое времяпрепровождение однозначно взбодрит, а еще в пробках не простоите, внесете вклад в поддержание здоровья сердечно-сосудистой… В общем, одни плюсы.

Но чтобы поддержать данное состояние бодрости до обеда, и чтобы после midday-перерыва не хотелось в кровать, следуйте ниже описанным советам.

1. Маленькие порции

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После еды в сон клонит потому, что в желудке оказалось много еды — и кровь мчится туда на помощь. Чем меньше в желудке еды, тем больше у организма имеется энергии для обеспечения полноценной функциональности других жизненно важных процессов.

Так что вам наш совет: ешьте по чуть-чуть. И откажитесь от продуктов, которые даже в небольшом количестве «перетягивают на себя много одеяла»: жареная картошка, жирное мясо, хлебобулочные изделия.

Чтобы не клонило в сон, утром заряжайтесь сложными углеводами Источник: pinterest.com

2. Перекусы

Все в этом мире стремится к равновесию. В том числе и ваш организм, слегка опешивший о того, что теперь вы едите маленькими порциями. Поэтому он начнет вас регулярно просить о добавке. Не отказывайте ему: постоянно балуйте голодного перекусами.

Это снабдит ваше тело дополнительной энергией, которая потом пригодится во время вечерней тренировки. А чем перекусывать: фрукты, овощи, орехи. Не сникерсы, не конфеты, не вафли, не печенье.

3. Правильные продукты

Утром в вашем рационе должны быть продукты, богатые углеводами: они снабдят энергией, которая поможет дожить до обеда. Предпочтение отдавайте медленным углеводам: кашам, выпечке из цельнозерновой муки, овощам…

В обед аккуратно интегрируйте белки + исключайте еду с содержанием триптофана, аминокислоты, стимулирующей выработку мелатонина, гормона сна. В список последней входят молоко и молочные продукты, соевые продукты, печень.

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А вот на ужин на выше упомянутое можете налегать + с белками не скромничайте: пусть они помогают вашему телу набираться сил перед очередной тренировкой. Один из идеальных food’ов, способный насытить мышцы нужными белками, — творожок.

Долой сладкое: от него вас быстро начнет клонить в сон Источник: pinterest.com

4. Магнию — свое время

Данный элемент катастрофически необходим велосипедистам: без него — судороги в мышцах, плохое самочувствие, вялые результаты… А еще магний помогает расслабиться и уснуть. Поэтому на него лучше налегать ближе к вечеру (если сегодня жестко не тренировались). Из «земных» продуктов много магния содержится в семечках, кунжуте, отрубях.

5. Кофе — в первой половине дня

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А курсе ли вы, что действие кофеина начинается спустя 20-30 минут после его употребления? За это время в надежде взбодриться некоторые успевают выпить ведро кофе, а потом все равно хотя спать. А почему так?

Дело в том, что большая доза данного энергетика имеет эффект «обратный», то есть клонит организм ко сну. В подарок — выработка кортизола, гормона стресса и тревоги.

Кофе — для первой половины дня. И пейте не более 400 мг в сутки Источник: pinterest.com