Какой продукт виноват в бессоннице велосипедиста

Ученые из Колумбийского Университета давно подозревали: злоупотребление данным продуктом может быть причиной разных проблем, в том числе бессонницы. Но теперь в этом они уверены на все 100. Что за продукт?

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Эксперимент

Исследование длилось 3 года. Количество наблюдаемых респондентов — 50 000. В условно выделенной группе, поедавшей «продукт Х», чаще на 11% наблюдались проблемы со сном. Мало того, за 3 года эксперимента данный процент вырос до 16%.

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Автор исследования, доктор Джеймс Гангвиш, говорит: «Проведенный нами пласт работы еще раз указывает на важность диеты для тех, кто страдает бессонницей + имеет проблемы с избыточным весом. Результат нашего исследования — еще одна веская причина избегать данного продукта. Помимо желания похудеть, разумеется». Так что за продукт?

Ответ на вопрос: сладкое. То есть все-все, в состав чего входит сахар: ваши любимые булки, конфеты, печеньки, тортики, вафельки, кола, кофеин, залитый литрами сиропа…

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Важный момент: ученым пока не удалось установить причину влияния сладкого и рафинированных углеводов на сон. Но Гангвиш полагает, виной всему перепады состава и концентрации гормонов в крови:

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«Когда уровень сахара резко повышается, — такое обычно бывает при употреблении продуктов с высоким гликемическим индексом — вслед за ним выделяется и растет концентрация инсулина. После его резкого снижения — такое случается обычно при поедании все тех же продуктов с высоким гликемическим индексом — в кровь выделяются другие гормоны: кортизол и адреналин. Они-то и виноваты в том, что поздним вечером (даже после 100 км с элементами интервальной тренировки) сон к вам все равно не идет».

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