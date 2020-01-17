Как правильно питаться 40-летним велосипедистам

Организм не молодеет, и ему нужно активно помогать адаптироваться ко всем в нем происходящим изменениям. А еще поддерживать обмен веществ, работу нервной системы… Во всем этом поможет правильное питание.

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Едва мы успели написать про витамины для велосипедистов в возрасте 30+, как тут уже подоспел материал про правильное питание для райдеров 40-летних. Ну, что ж, усаживайтесь поудобнее. Поехали.

1. Фитоэстрогены

Фитоэстрогены — это много антиоксидантов, еще больше, чем насыпных подшипников в колесах старенького дедушкиного велосипеда. Антиоксиданты продлят молодость кожи, «накормят» кости полезными минеральными веществами, нормализуют гормональный фон. И это не считая кровавых разборок со свободными радикалами…

Где искать фитоэстрогены? Спросите у фасоли, чечевицы, гороха, соевых бобов, семян и масла льна. А еще лучше: не спрашивайте, а поедайте их.

2. Омега-3 жирные кислоты

Звучит жирно. Будет еще «жирнее», когда они наладят ваш обмен веществ, запустят процессы поддержания молодости кожи / волос / ногтей, внесут неоценимый вклад в поддержание здоровья сердца и сосудов. И это не говоря о том, что омега-3 жирные кислоты помогают бороться с атеросклерозом.

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Где искать этот «жир» — оливковое масло, авокадо, рыба (пожирнее). И выбросить паштет, копченые продукты и все-все, богатое холестерином (желательно «выбросить из рациона», а не только из холодильника).

Лосось — одна из самых заряженных омега-3 жирными кислотами рыб Источник: pinterest.com

3. Кальций, магний, цинк

Вещества, без которых вам и в 30 несдобровать. Особенно если не просто катаетесь, а активно и жестко тренируетесь. Где искать — темно-зеленые овощи + кисломолочные продукты, сыр.

Знать и соблюдать

Не пересаливайте еду: натрий-хлор (то есть кухонная соль) вымывает кальций из органов да костей. Долой сладкое и сдобу. Не переедать. Лучше по чуть-чуть 6 раз в сутки (можно 8). Пейте чистую воду (чаи, газировки, соки — все это не в счет). Чистая вода ускорит метаболизм и поможет выглядеть красиво. Никаких голоданий («голодных диет»). С кофеином — без фанатизма (не более 400 мг в сутки). Майонезу и кетчупам скажите «нет, спасибо».

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И если вдруг сегодня вечер пятницы / вы собрались выпивать, то знайте, какое спиртное нанесет наименьший урон вашему организму. А в идеале — долой спиртное, пейте эти дринки.

Молоко — спонсор крепких сна и костей. Пейте его Источник: depositphotos.com