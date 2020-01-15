Какие витамины нужно принимать велосипедистам в возрасте 30+

Витаминные комплексы нужно принимать всегда. А если регулярно катаетесь на велосипеде и вам 30+, тогда особенно обратите внимание на эти витамины.

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В идеале все полезные и питательные вещества человек должен получать из здоровых продуктов питания. Но в этой жизни идеального нет ничего. Поэтому рекомендуем поддерживать свои иммунитет, мышцы, кости (да и в целом организм) следующими витаминами.

ВАЖНО: перед началом приема рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Витамин D

Он помогает организму «впитывать» кальций, главный минеральный компонент костной ткани. В возрасте от 30 до 70 человеку нужно принимать 600 международных единиц витамина D. Если вам 70+ — увеличьте норму до 800. Или же пейте свежевыжатый апельсиновый сок + гуляйте (катайтесь на велосипеде) при солнечном свете. Говорят, даже 15-минутный заезд на солнце поможет получить суточную норму витамина.

Катайтесь на солнце — восполняйте нехватку витамина D Источник: pinterest.com

Витамин C

Это главный антиоксидант, помогающий бороться со свободными радикалами. А еще он принимает участие в производстве коллагена, отвечающего за регенерацию кожи. Хотите, чтобы последняя была здоровой, красивой, эластичной — ежедневно поедайте 75 мг витамина C.

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Хотя, если курите, то дозу рекомендуется увеличить до 100 мг. Дело в том, что курение становится причиной окислительных стрессов для организма, из-за чего кожа быстро повреждается. Не лезет витамин C – ешьте брокколи, шпинат, красный перец и клубнику.

Ешьте апельсины — заряжайте организм витамином C Источник: depositphotos.com

Витамин Е

Еще один антиоксидант, метко «отстреливающий» в вашем теле врагов (свободных радикалов). Если этого не делать, начнут прогрессировать страшные болезни — рак, сердечно-сосудистые…

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Если вам 30 — употребляйте 15 мг витамина E в сутки. Его можно «добыть» в оливковом, рапсовом и кукурузном масле. Но без фанатизма: в противном случае может случиться ожирение — и тогда придется читать наши статьи с советами про похудение.

С маслом (и в целом жирами) — без фанатизма, дабы не набрать лишние кило Источник: pinterest.com