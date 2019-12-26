Названо спиртное, положительно влияющее на сосуды и либидо велосипедиста

Данный алкоголь увеличивает уровень окиси азота в крови, что в свою очередь расслабляет сосуды, приводит в норму повышенное давление и предотвращает риск возникновения тромбов. Что за алкоголь?

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Недавние исследования еще и доказали, что этот вид спиртного способен повлиять на когнитивные способности, в частности улучшить память. Эффект достигается за счет наличия фенольной кислоты, способной к тому же улучшить ориентацию в пространстве + восприимчивость к запахам и звукам (последнее крайне полезно для велосипедистов, катающихся на шоссе).

Еще один положительный эффект

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Бонус: данное спиртное — отличное средство профилактики старческого слабоумия. Ну и самое приятное для проводящих много времени в седле: этот алкоголь оказывает положительное воздействие на либидо (не новость — миф о том, что много сидеть на велосипедном седле — плохо для потенции. Хорошо, что это лишь миф: об этом написано тут).

Герайнт Томас (слева), победитель Тур де Франс 2018. И Крис Фрум Источник: pinterest.com

Так что же это за напиток?

Шампанское. С данной новостью ученые поспели как никогда вовремя, поскольку на носу Новый год, а шампанское — один из самых новогодних дринков. Но «картина не без изъяна». И этот «изъян» — норма потребления.

Сколько можно пить шампанского

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Все выше перечисленные полезные эффекты на человеческий организм шампанское оказывает лишь в случае умеренного потребления — до трех бокалов в неделю. Если переступите грань, вместо крепкой получите девичью память, а еще жесткое похмелье (да шампанское коварно) и пропущенную тренировку. Благо, есть наши советы, с которыми таки выкатываться можно, если осторожно…

Альберто Контадор. Во время победы на Тур де Франс 2010 Источник: pinterest.com