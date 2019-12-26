Уж точно не эспрессо: какой вид кофе самый полезный для велосипедиста

Видов кофе — считать не пересчитать: доппио, ристретто, романо, лунго, коретто… Это не считая банальных эспрессо, американо, капучино, латте… А какой из них самый полезный?

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Так уж сложилось, что в редакции Bike&Me собрались жесткие кофеманы. Поэтому мы не только регулярно пьем этот энергетик, но и постоянно публикуем про него статьи. И сегодня поговорим о том, какой вид кофе самый полезный.

Польза кофе

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Исписано миллион статей, проведено миллион исследований о том, что кофеин положительно влияет на здоровье: защищает от болезни Альцгеймера и прочих дегенеративных хворей, снижает риск диабета, помогает бороться с избыточным весом… Говорят, 2-3 чашки кофе в сутки снижают риск развития диабета второго типа на целых 60%! В общем, кофе — не дринк, золото.

Важно: любая передозировка — элементарный способ превратить лекарство в яд. Это касается в том числе и кофе. Поэтому употребляйте энергетик в меру (суточная норма тут).

А какой вид кофе является самым полезным?

Это вид, нынче признанный самым популярным в Скандинавии и Америке. Это фильтр-кофе. Готовят его в капельной кофеварке: зерна среднего и грубого помола засыпают в специальный фильтр и обдают горячей водой. Затем получившийся напиток подают в больших стаканах — объемом 200-220 мл. Детальнее об этом виде кофе — в следующем ролике:

А в чем польза?

Все благодаря тому, что данный способ приготовления не убивает в напитке антиоксиданты + фильтрованная бумага предотвращает попадание в напиток детерпинов — молекул, влияющих на уровень сахара в крови.

А вот заварной кофе наличием такого же полезного эффекта воздействия на организм похвастаться не может. Мало того, подогрев кофейных зерен на огне является еще и вредным.

Что может быть прекраснее чашки любимого кофе после 100 км non-stop на велосипеде Источник: pinterest.com

Метаболомика

Чтобы научиться различать вероятность влияния потребляемых продуктов на риск повышения диабета, была придумана целая наука — метаболомика. Это метод исследования химического состава тканей и жидкостей организма человека. Метаболомика позволяет определить наличие определенных молекул в крови из конкретной еды или дринка и использовать это в дальнейших целях (часто медицинских).

Так вот: метаболомика помогла определить положительное влияние кофе на человеческий организм — за счет обогащения тканей последнего антиоксидантами / предотвращением попадания в них детерпинов.

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Дальше по сценарию в тексте статьи (то есть здесь) должна быть реклама «проплаченного» кофейного бренда со ссылкой на его сайт. Но нет: Bike&Me просто обожают кофе и не проводят и дня без этого напитка. Мы любим его. А теперь еще и знаем, какой вид кофе самый полезный. Знайте и вы, и употребляйте только здоровое. Ведь вы — это то, что едите, пьете и дышите. Всем здоровья!

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