Как не объесться во время новогодних праздников велосипедисту

Эти советы помогут правильно питаться не только во время Нового года да Рождества, но и всю жизнь!

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Любые праздники всегда ассоциируются с семейными или дружескими ужинами за большим столом и с широким выбором блюд. Но как правильно питаться в таких условиях? Что можно поглощать, а от чего лучше отказаться?

Каких ошибок чаще всего допускают при застольях в праздничный период:

поздний прием пищи;

микс различных тяжелых блюд;

сидения за столом долгое время, в результате чего человек продолжает есть, даже будучи уже сытым;

отсутствие физической активности;

сбой режима сна, питания, тренировок.

Думайте о последствиях еще во время застолья. Прежде, чем потянутся за очередным голубцом, ответьте на вопрос: а голоден ли я, а полезно ли это блюдо? И да: метод «объесться, а потом голодать несколько дней — идея не из лучших». Главное — помните: это не последний прием пищи в вашей жизни.

Садиться за стол нужно голодным или лучше перекусить до начала?

Садиться голодным нежелательно. В таком случае рискуете съесть много всего, а это негативно повлияет и на самочувствие, и на форму. Главная рекомендация — целый день питаться регулярно и полноценно, также покушать незадолго до начала застолья. Тогда будете чувствовать себя сытым, а это уменьшит вероятность переедания, а также снизит нагрузку на органы пищеварения и организм в целом.

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Если мы говорим о новогодней ночи, то полноценный прием пищи можно сделать где-то в 21:00. В то же время не забывайте питаться весь день до того, чтобы ночные приемы пищи не были единственными в ваш предновогодний день.

Чтобы не переедать на Новый год, за стол садитесь уже сытым Источник: pinterest.com

Какую пищу можно есть, а от чего лучше воздержаться?

Откажитесь от продуктов с высоким гликемическим индексом, если не хотите, чтобы праздники «осели» на ваших боках. Лучше сделать акцент на овощи, белки и жиры.

Все традиционные новогодние или рождественские блюда очень калорийны и сложные для пищеварения, поэтому нет какого-то универсального совета. Все, что можем порекомендовать — есть понемногу всего или наедаться 1-2 блюдами (принцип раздельного питания). Лучше выбирать блюда не по названиям, а по продуктам, которые там есть.

Акцентируйте внимание на рыбе, овощах с низким ГИ (это огурцы, зеленый горох, капуста, зелень, кабачки, баклажаны, брокколи, помидоры, оливки, шпинат), сырах (козий, пармезан), орехах, яйцах, авокадо.

Нужно ли делать «дни разгрузки»?

Если ты планируете есть много и не очень обращать внимание на содержание блюд, то делать «день разгрузки» накануне или после застолья не рекомендуется. Это вредно для организма.

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На следующий день после застолья оптимальными продуктами для улучшения пищеварения будут овощи и рыба (в небольшом количестве), богатые клетчаткой. Они помогут кишечнику «вывести остатки пира» из организма. Также нужно пить много жидкости как во время застолья, так и после, и даже перед ним: вливать в себя как минимум дневную норму. Особенно, если планируете употреблять алкогольные напитки.

Ешьте побольше свежих фруктов и овощей. Особенно во время новогодних праздников Источник: Red Bull

Можно ли тренироваться во время праздничного периода?

Физическая активность так же важна для организма, как и питание, поэтому откладывать тренировки на время праздников не нужно. Но не стоит забывать, что тренироваться можно только при условии правильного питания и сохранения режима сна. Если вы много съели и выпили спиртного, а на следующий день планируете проехать 100 км или интервалы, то лучше этого не делать. Или выполнять все согласно этой инструкции.

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Вот пример еще одной тренировки, которую можно проводить как дома, так и на улице или в зале. Она построена специальным образом: упражнения на большие мышечные группы, также кардио-упражнения, а еще работа в круговом и интервальном режимах.

План занятия

Суставная разминка.

2 суперсета по 15 раз — челнок + скручивания.

Основная часть. 3 круга: первый круг — 10 раз, не спеша, акцентируя внимание на технику / 2-3 круга — на время: 20 секунд работы, 20 секунд отдыха / перерыв между кругами — 60-90 секунд.

Упражнения

Приседания.

Jumping Jack.

Наклоны вперед.

Отжимания (волна).

Скручивания.

Разведение рук в наклоне (можно с гантелями 2-3 кг).

Окончание: активная ходьба для восстановления дыхания, растяжка.

Праздники — не повод прекращать кататься / тренироваться Источник: pinterest.com