Не химия, и не кофеин: 7 «допингов», за которые не «дисквалифицируют»

Чтобы вас случайно откуда-нибудь не дисквалифицировали, мы собрали 7 легальных, натуральных и практически безвредных стимуляторов, которые сделают вашу жизнь бодрее, ярче и насыщеннее.

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1. Женьшень

Этот «корень жизни» — самый раскрученный представитель большого отряда природных адаптогенов. То есть средств, повышающих устойчивость организма к вредным воздействиям физической, химической и биологической природы. Прием женьшеневого продукта любой формы (настойки, таблетки, конфеты и т. д.) вызывает ощущение, будто кто-то подкрутил ручки яркости, контрастности и громкости в вашем внутреннем телевизоре.

За бодрость и витальность скажем спасибо гликозидам — веществам, улучшающим проницаемость клеточных мембран и усвояемость клетками всех нужных им веществ. Веществ этих — витаминов и минералов — в женьшене тоже навалом. После сбора урожая в следующий раз на то же поле женьшень можно посадить только через 20 лет — настолько он истощает почву, высасывая из нее все сколько-нибудь важное.

Нельзя, если: у вас проблемы с артериальным давлением или сердцем, щитовидной железой. Если страдаете периодическими головными болями, бессонницей. Также не стоит грызть этот корень в момент обострения любых хронических заболеваний.

2. Гуарана

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Что насекомому плохо, то нам с вами — побегать и попрыгать. Вечнозеленый ползучий кустарник гуарана, произрастающий на Амазонке, научился запасать в своих семенах кофеин (причем тут его вдвое больше, чем в кофейных зернах) как токсин, ограждающий растение от болезнетворных микроорганизмов. А ваш организм реагирует на кофеин примерно так же, как на адреналин: поднимает давление, усиливает сердцебиение и активизирует работу нервной системы.

Все это вы и ощущаете как прилив бодрости и ясность ума. Но в гуаране также заметно присутствуют кардиостимуляторы теофиллин и теобромин, антиоксиданты (катехин) и витамины (А, B, E) — экстракт этих семян действует мягче и дольше обычного кофе.

Нельзя, если: вы быстро привыкаете ко всяким веществам. Кофеин формирует пусть мягкую, но устойчивую зависимость — теизм. Ее признаки (в случае резкого отказа от привычной дозы): раздражительность, беспокойство, дрожь, подергивание мышц, бессонница, головные боли, учащенное сердцебиение. Кроме того, большие дозы кофеина убивают желудок. Будьте осторожны.

Знакомьтесь: это гуарана (еще живая, на дереве, а не жидкая в банке) Источник: wikipedia.org

3. Родиола розовая

Она же «золотой корень» — еще одно азиатское бодрящее растение. В подземной части этого неприметного куста с желтыми цветочками обнаружено 140 (!) компонентов — от любимой нами янтарной кислоты до марганца и цинка. Но нас с вами больше всего интересует содержащийся в корне салидрозид — он защищает эритроциты крови от окислительного стресса и улучшает энергетический обмен в мышцах и мозге.

Потреблять этот дар Алтая нужно в период умственного и физического перенапряжения — студентам во время экзаменов, бетонщикам за неделю до сдачи объекта, альпинистам на горе (родиола снимает симптомы горной болезни), ну и нам с вами на тренировке. На дискотеке с аптечным пузырьком вы будете смотреться странновато, но если частенько чувствуете себя вареным — принимайте в несколько приемов в первой половине дня (а дозу вам определит ваш терапевт). Ну и надеемся, для вас эта информация неактуальна: настойка родиолы розовой эффективна для лечения зависимости от табака и опийных препаратов.

Нельзя, если: у вас все те же давление и проблемы с сердцем, бессонница и гипервозбудимость. Обратите внимание, что родиола (как и многие другие участник­и нашего списка) усиливает эффекты других стимуляторов и подавляет действие нейролептиков и прочих веществ, угнетающих ЦНС. Не мешайте ее, короче, с чем попало.

4. Элеутерококк

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Прямой родственник китайского женьшеня по семейству аралиевых (в него также входят, например, тоже полезная заманиха и бессмысленный плющ). Растет в Сибири, но встречается также по всей Азии, включая тот же Китай. Входит (в микродозах) в популярный напиток «Байкал», и не зря. Элеутерококк обеспечивает практически тот же эффект, что и женьшень (в том числе, как сообщает инструкция к аптечному экстракту, «повышает умственную работоспособность человека, усиливает остроту зрения и слуха»).

Нельзя, если: у вас цирроз печени, эпилепсия или алкоголизм. Также актуальны все противопоказания, отмеченные для женьшеня. Ну и обратите внимание: при передозировке экстракт корня элеутерококка оказывает воздействие, прямо противоположное ожидаемому.

Элеутерококк. Нельзя, если цирроз Источник: wikipedia.org

5. Шоколад

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Во-первых, какао — чемпион по содержанию теобромина, который по действию похож на кофеин. Во-вторых, в шоколаде есть приободряющий нейронтрансмиттер анандамин (с санскрита «ананда» — «блаженство», «идеальное счастье»). В шоколаде его ровно столько, чтобы на короткий срок вывести человека из депрессивного состояния. Кроме того, шоколад обладает антиоксидантными, антикоагулянтными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и даже лечит печень.

Нельзя, если: хотите похудеть. Ну или позволяйте себе 30-60 г в день, не больше: даже самый несладкий и нежирный, отчаянно горький шоколад очень калориен. Если что, смертельная доза горького шоколада — 9 кг.

6. Йохимбе

Недаром Западная Африка славится рекордными показателями рождаемости, ведь дерево йохимбе, из коры которого получается один из мощнейших природных афродизиаков, растет именно там. Препарат из молотой коры дерева стимулирует либидо, воздействуя на мозг, и усиливает прилив крови к соответствующим органам как у мужчин, так и у женщин. Как извлечь из этого пользу, вы знаете и без наших подсказок. А вот подсказка другого рода: алкалоид йохимбин также повышает двигательную активность и потому входит в состав некоторых спортивных пищевых добавок.

Нельзя, если: у вас диагностированы заболевания печени или почек, или вы страдаете артериальной гипотензией (т.е. у вас пониженное давление). В странах СНГ йохимбе продается в виде биодобавки, в которой помимо экстракта коры дерева могут присутствовать женьшень, цинк и витамины. Принимать ее нужно согласно инструкции.

Алкалоид йохимбин (в составе йохимбе) повышает двигательную активность Источник: wikipedia.org

7. Мате

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Еще недавно про мате было принято сочинять легенды разной степени неправдоподобности. Их главная суть сводилась к тому, что чай, кофе, какао и прочие напитки суть вред и гадость, а мате — божественный дар. Еще, конечно, индейцев майя приплели, которые о мате слыхом не слыхивали. На самом деле этот напиток, приготовляемый из листьев и молодых побегов дерева падуб парагвайский, по составу очень близок к чаю. А волшебная субстанция матеин, фигурировавшая в этих легендах, — это самый обычный кофеин. Разве что за счет большого количества танинов мате действует более мягко, чем чай и кофе, и многим людям этот напиток даже помогает от бессонницы.

Нельзя, если: вы собрались пить его, как парагвайцы, то есть обжигающе горячим. Южноамериканские ученые уже проследили связь между употреблением раскаленного мате и тем, что в Парагвае отмечается повышенный уровень заболеваемости раком пищевода.

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Чай мате — достойная альтернатива кофе Источник: pinterest.com