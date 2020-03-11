Еда для велосипедиста, которая поможет побеждать в любой ситуации

Правильное топливо, залитое в ваш организм перед стартом соревнований или тренировкой, увеличит шансы на триумфальный финиш. Выбирайте марку в зависимости от того, что вам нужно.

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Точность

Как? Глаза боятся, руки делают — вроде все происходит автоматически? Вот и нет, за координацию «вижу-делаю» отвечает ваша нервная система, и ей приходится нешуточно напрягаться, чтобы вы могли быстро реагировать на мгновенно меняющуюся ситуацию на дороге / в пелотоне. 20 мг цинка в день заметно улучшают точность, с которой тело отвечает на зафиксированные глазом сигналы и производит запланированные действия. Где раздобыть побольше цинка? Ищите его в миндале, кунжутных и тыквенных семечках.

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Когда? Наше тело не умеет запасать цинк впрок, поэтому нужную дозу следует поглощать ежедневно. Примите 30 г козинаков из кунжута за 10 минут до старта и получите ювелирную отточенность движений и еще порцию глюкозы для энергии.

Еда в помощь: требуемые 20 мг цинка вы также получите, если съедите 200 граммов телячьей печени или 300-граммовый кусок говядины.

300 г говядины = 20 мг цинка Источник: depositphotos.com

Скорость движения

Как? Когда вы мчитесь на пределе своих возможностей, ваши мышцы с дикой скоростью расходуют гликоген — энергетический резерв тела. Сложные углеводы (к примеру, лапша) буквально созданы для того, чтобы перед состязанием, требующим рывковых нагрузок, поднять уровень гликогена в клетках организма до верхней планки. Добавьте к лапше прилично белка и немного овощей, богатых витамином С, чтобы ускорить мышечное восстановление после заезда.

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Когда? За несколько суток до старта начинайте потреблять комбинацию сложных углеводов и белков трижды в день — и можете быть уверены, что ваши гликогеновые хранилища будут забиты до отказа. А за 2 часа до состязания добавочно загрузитесь углеводами и жидкостью, чтобы побыстрее прийти в себя после.

Еда в помощь: смешайте отваренную гречневую лапшу, вареные креветки, проростки фасоли (или любых других бобовых), порезанный тонкими полосками красный болгарский перец, натертую морковь и немного несоленых орехов кешью. Смешайте по столовой ложке кунжутного масла и соевого соуса, вылейте в еду, перемешайте. Употребляйте — можете разогреть в микроволновке, а можно и так.

Вареные креветки. Один из самых экзотических способов пополнить запасы гликогена Источник: depositphotos.com

Быстрота реакции

Как? Заправьтесь холином — аминокислотой, в миру известной как витамин В4. В организме холин преобразуется в ацетилхолин — нейромедиатор, отвечающий за передачу нервного импульса от мозга к мышцам. Регулярное употребление пищи, богатой холином, доказано улучшает скорость реакции. Ищите этот витамин в яичных белках, помидорах и картошке.

Когда? Угощайтесь богатой холином пищей не менее двух раз в неделю.

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Еда в помощь: сварганьте испанский омлет. Взбейте 3 яйца, добавьте к ним мелкие кубики вареной картошки и нарезанные помидоры. Разогрейте 1 ст. л. оливкового мас­ла на сковороде с металлической ручкой (чтобы потом ее можно было сунуть в духовку), вылейте яично-овощную смесь. Когда низ омлета подрумянится, включите в духовке гриль и поставьте под него сковороду — чтобы и верх запекся.

Еще один рецепт испанского омлета + мастер-класс — в следующем видео:

Выносливость

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Как? Чтобы гарантирован­но пробить «марафонскую стену» и ускориться на финише, необходимо заранее загрузиться кверцетином (входит в группу «витамин P»). Этот мощный антиоксидант повышает иммунитет и общий тонус, защищает сердце, побеждает боль в перетруженных мышцах, а главное — благотворно влияет на митохондрии, энергетические центры ваших клеток. Максимальная рекомендованная дневная доза кверцетина в спокойных условиях — 50 мг в сутки. А чемпион по содержанию кверцетина — гречка: в 100 г готовой каши содержится 27 мг нужного вам вещества.

Когда? За неделю до старта повысьте потребление кверцетина до 100 мг в сутки, а в день состязания употребите не меньше 150 мг. Чтобы поддержать силы, прихватите с собой немного сушеных яблок и съешьте пару ломтиков прямо на ходу.

Еда в помощь: также кверцетина много в красных винограде, луке и яблоках, помидорах, цитрусовых, брокколи и зеленых листовых. Готовьте желудок: ваша дневная норма кверцетина — это 350 г винограда или же 1 кг яблок.

1 кг яблок = суточная доза кверцетина Источник: depositphotos.com

Восстановление после травм

Как? Вам срочно нужен витамин А, принимающий участие в создании новых белых кровяных телец, чтобы побороть возможную инфекцию и воспаления. Сладкий картофель, морковь и красный болгарский перец — вот где его полно. В красном болгарском перце также есть витамин С: он чинит ваши соединительные ткани и хрящи. И не забывайте, что сельдерей тоже обладает противовоспалительными свойствами и может значительно ускорить процесс залечивания травм.

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Когда? Не ждите, пока пострадаете, а примите меры заранее. Почаще ешьте все вышеперечисленные продукты и знайте: ваше тело во всеоружии встретит любое повреж­дение, с которым ему предстоит столкнуться. Кстати, витамин А полезен после любой тяжелой тренировк­и, ведь он поможет залечить микроразрывы в мышцах.

Еда в помощь: ешьте салаты из свежих овощей. Или сделайте себе блюдо поэлегантнее: порежьте овощи на длинные тонкие брусочки. Макайте их в хумус или любой из имеющихся соусов.

Салаты из свежих овощей ускорят восстановление Источник: depositphotos.com

Концентрация внимания

Как? Подкормите свой мозг веществом со сложным названием диметиламиноэтанол (ДМАЭ) — натуральным ноотропом, увеличивающим активность нейронов. Это питание содержится лишь в некоторых видах жирной рыбы: больше всего ДМАЭ в лососевых, но хватает его и в скумбрии, сельди, сардине, карпе.

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Когда? Регулярное употребление ДМАЭ поможет вам быть на коне ежедневно (вы ведь следуешь рекомендации ВОЗ есть жирную рыбу не реже 2 раз в неделю?). Но если вам предстоит большая игра, серьезно поднажмите на обитателей холодных вод предыдущим вечером, чтобы приехать в пелотон в своей наилучшей кондиции.

Еда в помощь: отведайте соленую семгу по-шведски (гравлаксу, проще говоря) — но и обычная магазинная вполне сойдет.

Как готовить семгу по-шведски — смотрите в следующем ролике:

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