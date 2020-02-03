Пить и закусывать: 5 принципов здорового питания велосипедиста

Если в двух словах, то вода и овощи должны быть в вашем рационе на завтрак, обед и ужин.

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Наш ежедневный рацион — самый простой и дешевый, как ни крути, способ сделать себя здоровым. По сути, при правильном потреблении продуктов можно отлично сэкономить на процедурах за телом, на добавках и лечебных средствах. Как же построить этот здоровый рацион?

5 пазлов, из которых строится рацион

Вода — основа всего. Да-да, все про это знают, но успешно забывают. Возьмите за правило пить от 1,5 до 2 литров воды ежедневно — с лимоном или мятой, например. Или легкий травяной чай. Ставьте будильники, чтобы не забывать. Носите с собой бутылку и ставьте ее всегда перед глазами. Вода не только помогает контролировать аппетит, но участвует во всех процессах усвоения полезных веществ и выведения токсинов. Овощи — вторая составляющая. Причем от завтрака к ужину количество овощей должно увеличиваться. Например, к утреннему омлету можно добавить небольшой томат и половинку огурца. Но на ужин обязательно должна быть полноценная порция салата. Овощи в основных приемах пищи помогают быстрее почувствовать насыщение и не съесть лишнего. И дать организму ежедневную порцию витаминов и энзимов. Углеводы — энергетический пазл. Это каши, хлеб, картофель, бобовые, хлебцы и фрукты. И это те продукты, которые категорически нельзя убирать из рациона. Именно поэтому многие велосипедисты против диет, ограничивающих углеводы. Каши, хлеб и прочие продукты из этой категории должны быть в рационе на завтрак и обед, фрукты — между ними как перекус. Углеводы на завтрак помогают выравнять уровень сахара с самого утра после пробуждения. На обед — дают нужную энергию до вечера, чтобы не возвращаться домой с диким аппетитом. Белки — строительный пазл в нашем рационе. Нежирные сорта мяса, рыба и морепродукты, сыры, яйца, творог и кисломолочные напитки, продукты из сои и сейтана — основные источники белка. Да, есть ряд круп, бобовых и овощей, которые содержат растительный белок. Но животный усваивается на 80-90%, а растительный — на 60%. В идеале нужно добавлять белок в каждый основной прием пищи в небольшом количестве. Утром и вечером — яйца, рыбу или сыр. К обеду — птицу, бобовые или рыбу / морепродукты. Жиры — гормональный пазл. Масла, семечки, орехи, авокадо, оливки, жирные сорта рыбы. Так же — животные жиры в тех же яйцах и сырах. Все эти продукты должны быть в каждом приеме пищи. Да, в небольшом количестве и не все сразу. Допустим, утром — масло и желтки в омлете. В обеде — оливки и семечки в салате. К ужину можно добавить масло в салат и кусочек сыра.

Кто плохо ест, тот плохо ездит Источник: pinterest.com

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Из этих пяти пазлов нужно строить свой ежедневный рацион. Причем в порядке уменьшения от 1 до 5. Главное правило комбинации всех продуктов — вкус. Еда не должна быть пресной или сухой. Иначе при первом же эмоциональном всплеске вы сразу вспомните о насыщенном сахаром или солью не самом полезном продукте.