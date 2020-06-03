Как правильно выбирать трековый велосипед: руководство для новичка-покупателя

Пусть вас не пугает слово «трек», ибо такой байк — отличный вариант для быстрой и не утомительной езды по городу (особенно равнинном). Как правильно выбирать трековый велосипед?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Прежде, чем разобраться с вопросом, как правильно выбирать трековый велосипед, давайте узнаем, что это такое.

Что такое трековый велосипед

Это машина простая. Она имеет одну фиксированную передачу, что в свою очередь означает: вы не можете остановить вращение педалей. Никаких тормозов, только педали — для ускорения и замедления, вот и все. Ну и, разумеется, у вас есть два колеса, седло да руль.

Хороший трековый велосипед должен быть стабильным и вселять чувство уверенности, особенно при смене направления езды на высокой скорости, а также быстро разгоняться и быть достаточно прочным — чтобы выдерживать суровые нагрузки, обычно возникающие при езде на треке.

Читай также: 9 самых крутых рекордов скорости на велосипеде

Не планируете бить часовой рекорд на «паркете» (на каких байках это делают, смотрите тут), тогда комфорт для вас не имеет значения, ибо время, проведенное на трековом велосипеде, относительно мало (обычно до 60-ти минут, пока доехал на работу). Но даже это пусть не будет для вас поводом сидеть как попало.

Трековый велосипед = стабильность. А еще стиль и красота Источник: pinterest.com

Рамы

Обычное сочетание углерода, алюминия и стали — основные варианты. Алюминий — самый распространенный, самый дешевый, самый прочный (при авариях), причем почти все бренды предлагают достойные варианты среднего уровня (в том числе и для начинающих).

Читай также: Сталь, карбон, алюминий или титан: какой шоссейный велосипед выбрать

Карбон — самый дорогой и легкий, но главное преимущество для байков такого «разлива» заключается не в весе, а в аэродинамике. Вот, например, велосипеды а-ля BMC TrackMachine и Cervelo T5: они спроектированы так, чтобы быть максимально «гладкими», сохраняя при этом огромную жесткость. Это именно то, что нужно для «гонок на досках». Достигается это за счет усиления некоторых ключевых областей, в основном головной трубы и нижнего кронштейна. Это в свою очередь увеличивает вес. Но мы на треке, а не на горках (например, Турмале и Галибье), посему производители с чистой совестью забывают про вес и смело гонятся за «аэро».

Сталь среди рам трековых велосипедов сегодня встречается редко. Если ее и увидите, то только на тренировках / любительских заездах. При этом давайте не забывать, что именно на таком фрейме Эдди Меркс «держал часовой рекорд».

Знакомьтесь: Cervelo T5 Источник: pinterest.com

Трубки или клинчеры

Читай также: WTB Exposure 30: бескамерная шоссейная покрышка с невероятной шириной 30 мм

Обычно на колесах трековых велосипедов встречаются трубки, так как проколоться на «паркете» вероятность крайне мала. А еще трубки имеют большее давление (до 15 атмосфер), меньшее сопротивление качению и как результат — сравнительно большую среднюю скорость. Но при этом стоит понимать, что они стоят дороже и их обслуживание — штука трудоемкая (отклеить, приклеить и т.д.).

Если планируете покупать трековый велосипед для езды по городу — присматривайтесь к колесам на старых-добрых клинчерах: это дешевле и проще в обслуживании.

Трубки — классика жанра на колесах велосипедов для трека Источник: pinterest.com

Руль

Если вы — новичок, то просто руль — это все, что вам нужно. Если же собираетесь активно тренироваться и / или принимать участие в гонках — присмотритесь к аэро-три-барам (специальные рули и всевозможные их модификации).

Колеса

Читай также: SPENGLE Gold: карбоновые колеса из 24-каратного сусального золота

С колесами — все как у обычных шоссейных велосипедов: вариантов миллион, выбирайте то, на что хватает финансов. Идеальный вариант, используемый зажиточными командами с хорошими спонсорами — переднее колесо с тремя / пятью спицами + задний диск вместо спиц = аэродинамическая эффективность, экономия веса и пониженное сопротивление качению.

Переднее колесо с тремя спицами + задний диск — классическая трековая компоновка Источник: pinterest.com