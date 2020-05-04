Как выбрать велосипед для города: 10 советов неофитам

Кататься на работу или просто по делам на гоночном аэро-Orbea — не комильфо. Посему советуем узнать, как выбрать велосипед для города, купить подходящую модель и быть еще более довольным жизнью.

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1. Как выбрать велосипед для города — спросите в соцсетях

Спросите в социальных сетях, что выбирать, — и вас тут же закидают советами. И каждый из них заслуживает внимания, ибо обычно велосипедисты советуют, исходя из личного опыта. Посему плохого там не сыскать. По сути, любой байк поможет объезжать пробки и быстрее добираться к нужному месту. Просто некоторые модели с поставленными задачами справляются быстрее. В остальном же — дело вкуса.

2. Выбирайте байк попроще

Чем сложнее устройство, тем выше риск поломки. То же касается и велосипедов. Посему выбирайте модель попроще. Миллион скоростей, переключателей, передняя и тем более задняя подвески — зачем все эти чудеса, если ехать до офиса 5 км по ровному гладенькому асфальту?

3. Стиль и индивидуальность

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Как только сели на байк, он тут же стал частью вашего образа. Именно поэтому выбирайте велосипед, который будет дополнять и подчеркивать ваш стиль, а еще радовать глаз и приносить не только практическое, но и эстетическое удовольствие.

Городской велосипед должен подчеркивать ваши стиль и индивидуальность Источник: pinterest.com

4. Обратите внимание на складной велосипед

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Что, если гроза, спустит колесо, товарищи позовут на кутеж, не будет где и к чему приковать байк велосипедной цепью… — эти и многие другие мысли сплошь и рядом беспокоят умы начинающих велосипедистов. Если это не дает вам покоя, присмотритесь к складному велосипеду: его всегда можно взять с собой в метро, принести в офис, поставить в прихожей, бросить в багажник машины. И никаких проблем.

5. С велосипедом в помещении

Хоть ездить будете по городу, велика вероятность того, что хранить «ровер» будете в квартире. Посему обратите внимание на то, пролезет ли байк в дверь, лифт, не будет ли загораживать половину квартиры.

6. Правильный размер

Как низко или высоко подседельный штырь не поднимайте, какой вынос руля не ставьте, но если размер рамы — не ваш, все эти «танцы с бубнами» до лампочки. Как правильно выбирать «рост» — смотрите следующий ролик и обязательно консультируйтесь у продавцов перед покупкой.

7. «Женская» рама

В цивилизованных развитых странах мужчины часто ездят на «женских» рамах. Все потому, что они одинаково удобны: как для платьев да юбок, так и для деловых костюмных брюк. А еще такие велосипеды крайне удобны, если у вас на багажнике детское кресло с ребенком.

8. Крепления

Рано или поздно наступит момент, когда вам захочется взять с собой в дорогу больше, чем мобильник и флягу воды. Рюкзак — вещь практичная, но не всегда удобная + от него сильно потеет спина. Посему советуем обращать внимание на наличие в раме велосипеда отверстий для крепления багажников, корзин (которые со временем сможете докупить / складывать туда необходимый инвентарь).

9. Велосипедные крылья

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Помимо багажников и корзин байк для города «на борт» должен принимать еще и велосипедные крылья. В противном случае даже самый мелкий дождь оставит на вашем дорогущем деловом костюме крайне неприятный отпечаток.

10. Велосипедная защита

Тратьте на байк до 20% его стоимости. Другими словами, не жалейте денег на велосипедный замок. Особенно если катаетесь на чем-то крутом, например Cervelo Aspero A Series.

Тратьте на замок до 20% от стоимости велосипеда Источник: pinterest.com